Son dakika... Kilise saldırısı soruşturmasında 1 şüpheli gözaltına alındı

Bugün sabah saatlerinde Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini esnasında silahlı saldırı yapıldı.

Saldırıda Kilise Papazı hayatını kaybederken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırı sonrası geniş çaplı soruşturma başlan polis, saldırının tek bir kişiye yönelik ve tabanca ile gerçekleştirildiğini belirledi. Kaçan saldırganların güzergahları belirlenirken 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, son dakika haberine göre, olayla bağlantısı olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı

SALDIRGANLAR HAKKINDA BİLGİLER ORTAYA ÇIKIYOR

Gazeteci Çetiner Çetin'in edindiği bilgilere göre, saldırıyı düzenleyenlerin, G. I. ve D. I. olduğu düşünülüyor.

Henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmayan bilgiye göre, saldırganların kasten adam yaralamadan suç kayıtları bulunuyor.