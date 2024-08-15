Son dakika... Köprü geçiş ücretlerine zam geldi!

Köprü geçiş ücretlerine zam geldi. 15 Temmuz Şehitler ve FSM Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 33 TL oldu. Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücreti ise 555 TL'ye yükseldi.

Köprü ücretlerine zam geldi. Gelen zamla birlikte 15 Temmuz Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü geçiş ücretleri 33 TL'ye yükseldi.

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİNE ZAM

Alınan zam kararıyla birlikte köprü geçiş ücretlerine za yapıldı. İşte zam yapılan köprüler ve yeni ücretleri...

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ: 33 TL

FATİH SULTAN MEHMET (FSM) KÖPRÜSÜ: 33 TL

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ: 555 TL

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ: 585 TL

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ: 70 TL