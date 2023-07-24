Son dakika.. LPG’ye zam yolda

Akaryakıt'a gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. Benzin ve motorine yapılan peş peşe yapılan zamların ardından, sürücüler LPG'ye yönlendi. Ancak sektörden edinilen bilgilere göre LPG'ye de zam geleceği öğrenildi.

Son dakika.. LPG’ye zam yolda

Akaryakıt gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. Benzin ve motorine yapılan peş peşe yapılan zamların ardından, sürücüler LPG'ye yönlendi. Ancak sektörden edinilen bilgilere göre LPG'ye de zam geleceği öğrenildi.

Akaryakıt fiyatları, ÖTV ve KDV'nin artırılmasından sonra dolar kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimlerle durmadan artmaya devam ediyor.

Hafta sonunda benzin ve motorine tek seferde 6 TL, LPG'de ise 2,80 TL ÖTV zammı geldi. Vergi kaynaklı zamların ardından motorin 1.55 TL zamlanarak 35 TL'ye dayandı, benzine ise 2 TL zam geldi. Litresi 36 TL'yi aştı.

Benzin ve motorine gelen zamlar sürücüleri LPG'ye yönlendirmişti, ancak benzin ve motorine gelen zamların ardından LPG'ye de zam geleceği öğrenildi.

LPG'YE DE ZAM GELİYOR

Dolar ve petrol fiyatları nedeniyle motorine gelen zammın ardından benzine 2 TL'lik zam geldi. Motorin ve benzinin ardından LPG'ye de zam beklentisi oluştu.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece yarısı (26 Temmuz) akaryakıt kalemlerinden LPG'ye 30 kuruş zam gelecek.

Zam sonrasında LPG, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde 14 TL'yi aşacak.

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