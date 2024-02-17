Son dakika... MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit olduğunu, 6 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

“1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU”

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde, 17 Şubat 2024 tarihinde, BTÖ mensuplarınca bir üs bölgemize sızma girişiminde bulunulmuş, çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Salih AY şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan personelimiz, derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB açıklamasının devamında, “Çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre altı terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.