Son dakika... Ogün Samast için mahkemeden flaş karar

Hrant Dink'in katılı Ogün Samast için mahkeme yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Son dakika... Ogün Samast için mahkemeden flaş karar

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007'de silahla vurarak öldüren Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davaya SEGBİS üzerinden ifade vermek için Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki adliyeye geldi.

ogunsamast.jpgYURT DIŞI YASAĞI GETİRİLDİ

Samast, iddianamenin duruşma günü teslim edilmesi gerekçesiyle bugünkü duruşmada ifade vermedi. Ogün Samast'a yurt dışı yasağı getirildi.

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