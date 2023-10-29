Son dakika... Okullar yarın tatil edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 29 Ekim dolayısıyla okulların yarın (30 Ekim) tatil ilan edildiğini duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Son dakika... Okullar yarın tatil edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 30 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

30 EKİM'DE OKULLAR TATİL İLAN EDİLDİ

Erdoğan'ın yaptığı açıklamada, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil ilan edildiğini belirtti.

Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde oldu:

"Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim."

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