SON DAKİKA: Özgür Özel'den Bakırhan açıklaması! Bakanlık işlem başlatmıştı...

DEM'in Eş Genel Başkanı Tuncel Bakırhan'a işlem başlatılmasına ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk açıklama geldi.Özel, sözlere katılmadığını belirtirken, "Soruşturma başlatılmasına katılmıyorum. Ben işin bu kısmına itiraz ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÖZEL: İŞİN BU KISMINA İTİRAZ EDİYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Mardin İl Başkanı Mehmet Mehdi Tunç hakkındaki soruşturma hakkında, ''Dün de ifade etmiştim. Ben Sayın Bakırhan’ın ifade ettiği görüşlere katılmıyorum. En sert şekilde de bu görüşlere karşı çıkıyorum ama söz söyledi, sözün cevabının sözle verilmesi gerekir. Bir siyasi partinin genel başkanına kullanmış olduğu ifadelerden dolayı soruşturma başlatalım, onu yollayalım sonra dokunulmazlık tartışması başlatalım falan ülkeyi bu tip yönetme pratiğinin Türkiye’yi ne hale getirdiği ortada. O tartışılan cümlelerin herhangi bir yeriyle bir mutabakatım olmadığı gibi en sert şekilde karşı çıkıyorum. O gün ben otobüsün üstüne çıktığımda bu ifadelerden haberdar değildim. Benden önce konuşmuş. Haberdar olsam da orası Ahmet Türk ile dayanışma yeri. Ömer Çelik’in, Devlet Bahçeli’nin, Recep Tayyip Erdoğan’ın o söze söyleyecek sözleri yok. Güçleri yargıyla mı susturma yoluyla mı oluyor? Ben bu işe temelden itiraz ediyorum.''dedi.

MİT BAŞKANINA KAYYUM ÇAĞRISI

CHP lideri Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın'a seslenerek şu ifadelerde bulundu:

"Esenyurt Belediyesi'ndeki tutumumuz, halkın seçtiği halka hesap verir. Kayyum ataması mahkemeyi de halkı da tanımamaktır. Deşeleyin deşeleyin bir şeyler bulun. Hiç bunlara kalkışmasınlar, gözlerimiz üzerinde. Sayın MİT Başkanı 29 Ekim törenlerinde yazıyı aldığını geri dönüş yapacağını söylemişti. Geri dönüş bekliyoruz. MİT'in içine saraydan birilerinin 'Ankara Büyükşehir'i de bu işlere karıştırın' duyumunu aldık. MİT Başkanı'nın tüm siyasi partileri bilgilendirmesini bekliyorum."