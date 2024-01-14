Son dakika.. Sızma girişiminde bulunan PKK'lılar etkisiz hale getirildi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Özlem Kıral
Son dakika.. Sızma girişiminde bulunan PKK'lılar etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan açıklamada Suriye'nin Kuzeyinde sızma girişiminde bulunan 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilidiği açıklandı.

Bölücü Terör Örgütü PKK/YPG, Suriye’nin Kuzey bölgesinde yer alan askeri üs noktalarımıza son 20 günde 2 defa hain sızma girişimleri yapmış bu saldırılar sonucunda 21 vatan evladı kahraman Mehmetçik şehit düşmüştü.

Türkiye şehitlerine ağlarken öte yandan Mehmetçiklerin kanları yerde kalmasın diye PKK’lı teröristlerin bulunduğu bölge hem havadan hem karadan ateş yağmuruna tutulmuş, MİT ise Suriye ve Irak’ın yüzlerce kilometre derinliğinde nokta operasyonları yaparak terör örgütüne darbe üzerine darbe vuruyor.

Bugün PKK/YPG’li teröristler askerlerimizin bulunduğu bölgeye yeniden bir sızma girişiminde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Suriye’nin kuzey tarafında Mehmetçiklerinin bulunduğu bölgeye sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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