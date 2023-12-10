Son Dakika... Somali Cumhurbaşkanı’nın katil oğlunun yaptığı kaza hakkında yeni gelişme

Adalet Bakanı Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun Türk kuryeyi ezerek öldürdüğü kazaya ilişkin yaptığı açıklamada "Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı" dedi.

İstanbul Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un Türk kuryeyi göz göre göre öldürdüğü kazada yaralanan kurye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya ilişkin açıklamada bulundu.

POLİSLER HAKKINDA SORUŞTURMA

Adalet Bakanı Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazaya ilişkin yaptığı açıklamada "Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı" dedi.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir" denildi.

SAVCILIK SALIVERİLDİĞİNİ BİZZAT İTİRAF ETTİ

Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan ve 2 Aralık'ta yurt dışına kaçtığı anlaşılarak hakkında yakalama kararı çıkarılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkındaki soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde; bir motosiklet ile Somali Konsolosluğuna ait bir aracın çarpışması neticesinde, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in yaralandığı olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca "Taksirle Yaralama" suçundan derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yunus Emre Göçer'in yaralanması ve suçun niteliği, kusura ilişkin ilk tespitler dikkate alınarak şüpheli Mohamed Hassan Seıkh Mohamud'un aynı gün ifadesi alınmış ve ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. 06 Aralık 2023 tarihinde motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in vefat etmesi üzerine, suç vasfının değişmesi sebebiyle şüpheli hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan gözaltı talimatı verilmiştir. Şüphelinin 2 Aralık 2023'de yurt dışına çıkması nedeniyle gözaltı talimatı yerine getirilemediğinden 08 Aralık 2023 tarihinde hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Şüphelinin kusur durumuna ilişkin kesin raporun düzenlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor düzenlenmesi talep edilmiştir. Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir" denildi.