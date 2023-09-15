Son dakika... Son dakika... NTV'nin ünlü spikeri Gökhan Abur hayatını kaybetti

NTV'de hava durumunu sunan meteoroloji editörü ve müzisyen Gökhan Abur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Son dakika... Son dakika... NTV'nin ünlü spikeri Gökhan Abur hayatını kaybetti

NTV Hava Durumu bültenin sevilen ismi, kanalın meteoroloji editörü ve müzisyen Gökhan Abur, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Abur'un vefat haberi, NTV Ana Haber'de duyuruldu.

Haber bültenine bağlanan NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal, Abur'un kaybını derin üzüntü ile karşıladıklarını söyledi. Bültene bağlanan şarkıcı Neco ise, "Biz Kargalar Kafeste'de birlikte müzik yapıyorduk. O kadar iyi bir insandı ki... İstanbul beyefendisiydi kendisi. Böyle bir arkadaşı kaybetmek hüzünlendiren şeydir" dedi.

gokhan-abur2.jpg

METEOROLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİYDİ, KANDİLLİ'DE ÇALIŞTI

Abur, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji yüksek mühendisliği mezunuydu. Uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Bölümü'nde görev yapan Abur, Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Mühendisliği görevinden 2003 yılında emekli oldu.

14 PLAĞI VARDI, AÇIK RADYO'DA DENİZCİLİK PROGRAMI YAPTI

Abur, 1967 yılında Hafta Sonu Gazetesinin düzenlediği yarışmada dördüncü oldu.

Abur'un 14 adet 45'lik plağı ve "Bir Gün Karşılaşırsak" isimli bir albümü hazırladı.

2000 yılında Açık Radyo'da iki yıl süre ile "Açık Deniz" adlı program yapan Abur, Atlantis Yatçılık'ta "Meteoroloji ve Denizde Hava Tahmini" dersleri de verdi.

gokhan-abur.jpg

GÖKHAN ABUR KİMDİR?

Gökhan Abur, özellikle NTV ekranlarından tanıdığımız Hava Durumu sunucusu, müzisyen ve mühendistir.

Abur, 1943 yılında Afyon‘da dünyaya gelmiştir. Memur bir ailenin çocuğu olan Abur Subay olan babasının işi nedeniyle Türkiye’nin birçok yerinde bulunmuştur.

İlkokula Ankara‘da başlamış ardından Elazığ‘da devam etmiştir. Babasının görevinden istifa etmesiyle İstanbul’a gelmiş ve ilkokulu burada bitirmiştir.

Ortaokula başladığı dönemde ise babasının memuriyet hayatına geri dönmesiyle birlikte Karabük‘e gitmiş, ortaokul ve liseyi burada tamamlamıştır.

gokhan-abur1.jpg

Gökhan Abur, henüz lise çağlarında müzikal yaşantısını başlatmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji yüksek mühendisliğini kazanmış, İstanbul’a gitmiştir. Öğrenciliğinin yanısıra orkestrasını da devam ettirmiştir.

Meteoroloji bölümünden yüksek mühendis olarak mezun olmuş, uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Bölümü’nde görev yapmıştır. Bu görevinden 2003 yılında emekli olmuştur.

1960'lı yıllarda ise müzik kariyerine devam etmiş ve başarılar elde etmiştir.

Abur, 1983’ten sonra deniz ve denizcilikle ilgilenmiş, İstanbul Piri Reis Denizcilik Üniversitesinde derslere girmiştir.

Son olarak NTV ekranlarında “Gökhan Hoca ile Hava Durumu”nu sunmuştur.

gokhan-abur3.jpg

gokhan-abur6.jpg

gokhan-abur7.jpg

gokhan-abur8.jpg

gokhan-abur9.jpg

gokhan-abur10.jpg

İlgili Haberler
Gökhan Abur kimdir? Neden öldü aslen nereli?
Gökhan Abur kimdir? Neden öldü aslen nereli?
Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ta Süleyman Seba'yı mezarında ters döndürecek skandalı Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta Süleyman Seba'yı mezarında ters döndürecek skandalı Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Son Haberler
Hataylı balıkçılar ‘vira bismillah’ dedi Güncel
Hataylı balıkçılar ‘vira bismillah’ dedi
Malatya’da 15 katlı 9 bina eş zamanlı patlatıldı. Görüntüler savaş meydanından çekilmiş gibiydi Güncel
Malatya’da 15 katlı 9 bina eş zamanlı patlatıldı. Görüntüler savaş meydanından çekilmiş gibiydi
Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil takla attı Güncel
Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil takla attı
İngiltere resmen ilan etti: Wagner terör örgütü Dünya
İngiltere resmen ilan etti: Wagner terör örgütü
Kandıra’da kıyıya vuran ceset şoke etti Güncel
Kandıra’da kıyıya vuran ceset şoke etti
Beşiktaş'ta Süleyman Seba'yı mezarında ters döndürecek skandalı Gürel Yurttaş açıkladı Spor
Beşiktaş'ta Süleyman Seba'yı mezarında ters döndürecek skandalı Gürel Yurttaş açıkladı
Gökhan Abur kimdir? Neden öldü aslen nereli? Keşfet
Gökhan Abur kimdir? Neden öldü aslen nereli?