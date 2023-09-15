Son dakika... Son dakika... NTV'nin ünlü spikeri Gökhan Abur hayatını kaybetti

NTV Hava Durumu bültenin sevilen ismi, kanalın meteoroloji editörü ve müzisyen Gökhan Abur, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Abur'un vefat haberi, NTV Ana Haber'de duyuruldu.

Haber bültenine bağlanan NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal, Abur'un kaybını derin üzüntü ile karşıladıklarını söyledi. Bültene bağlanan şarkıcı Neco ise, "Biz Kargalar Kafeste'de birlikte müzik yapıyorduk. O kadar iyi bir insandı ki... İstanbul beyefendisiydi kendisi. Böyle bir arkadaşı kaybetmek hüzünlendiren şeydir" dedi.

METEOROLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİYDİ, KANDİLLİ'DE ÇALIŞTI

Abur, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji yüksek mühendisliği mezunuydu. Uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Bölümü'nde görev yapan Abur, Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Mühendisliği görevinden 2003 yılında emekli oldu.

14 PLAĞI VARDI, AÇIK RADYO'DA DENİZCİLİK PROGRAMI YAPTI

Abur, 1967 yılında Hafta Sonu Gazetesinin düzenlediği yarışmada dördüncü oldu.

Abur'un 14 adet 45'lik plağı ve "Bir Gün Karşılaşırsak" isimli bir albümü hazırladı.

2000 yılında Açık Radyo'da iki yıl süre ile "Açık Deniz" adlı program yapan Abur, Atlantis Yatçılık'ta "Meteoroloji ve Denizde Hava Tahmini" dersleri de verdi.

GÖKHAN ABUR KİMDİR?

Gökhan Abur, özellikle NTV ekranlarından tanıdığımız Hava Durumu sunucusu, müzisyen ve mühendistir.

Abur, 1943 yılında Afyon‘da dünyaya gelmiştir. Memur bir ailenin çocuğu olan Abur Subay olan babasının işi nedeniyle Türkiye’nin birçok yerinde bulunmuştur.

İlkokula Ankara‘da başlamış ardından Elazığ‘da devam etmiştir. Babasının görevinden istifa etmesiyle İstanbul’a gelmiş ve ilkokulu burada bitirmiştir.

Ortaokula başladığı dönemde ise babasının memuriyet hayatına geri dönmesiyle birlikte Karabük‘e gitmiş, ortaokul ve liseyi burada tamamlamıştır.

Gökhan Abur, henüz lise çağlarında müzikal yaşantısını başlatmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji yüksek mühendisliğini kazanmış, İstanbul’a gitmiştir. Öğrenciliğinin yanısıra orkestrasını da devam ettirmiştir.

Meteoroloji bölümünden yüksek mühendis olarak mezun olmuş, uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Bölümü’nde görev yapmıştır. Bu görevinden 2003 yılında emekli olmuştur.

1960'lı yıllarda ise müzik kariyerine devam etmiş ve başarılar elde etmiştir.

Abur, 1983’ten sonra deniz ve denizcilikle ilgilenmiş, İstanbul Piri Reis Denizcilik Üniversitesinde derslere girmiştir.

Son olarak NTV ekranlarında “Gökhan Hoca ile Hava Durumu”nu sunmuştur.