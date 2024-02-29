Son dakika! Süper Lig yayın ihalesi iptal oldu

Yayıncı kuruluş ihalesi iptal edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarını kapsayan yayıncı kuruluş ihalesi iptal edildi.

"RAKAMI ARTTIRMADILAR"

Gerekçe olarak ihaleye katılan iki firmanın da TFF'nin 'rakam arttırın' talebine yanaşmaması olarak gösterildi.

Sports Digitale'in yayın yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu'un haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, BeIN'den yıllık 200 milyon dolar istedi, bu teklif kabul edilmedi.

Saran Medya'ya da 'Kademeli olarak değil yıllık 150 milyon Euro verin' denildi.

O da kabul edilmedi.

Böylece yayın ihalesi iptal edildi.

Süreçle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun yazılı açıklama yapması bekleniyor.