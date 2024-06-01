Son dakika... Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti

Türkiye’nin ilk ve tek kadın başbakanı olan Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller, geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitirdi. Bir süredir diyaliz tedavisi gören Çiller'in Yeniköy'deki evinde kalp krizi sonrası vefat ettiği öğrenildi.

Bir süredir diyaliz tedavisi gören Çiller, bu sabah geçirdiği kalp krizi nedeniyle Yeniköy'deki evinde vefat etti.

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İBB İLE MAHKEMELİK OLMUŞTU

İBB’nin mahkemeye taşıyarak statüsünü iptal ettirdiği arazinin sahibi olan MARSAN Holding, Çiller ailesine ait. 1985’ten bu yana süren İstanbul Bankası davasında, bankanın içini boşaltan kredilerin bir kısmının verildiği şirket olan MARSAN Holding’in yönetiminde Tansu Çiller ve eşi Özer Uçuran Çiller bulunuyor. Özer Uçuran Çiller, 1953’te Has Ailesi tarafından kurulan, sahte kredilerle içi boşaltılınca 1983’te Ziraat Bankası’na devredilen İstanbul Bankası’nın Genel Müdürü ve murahhas üyesiydi.

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TANSU ÇİLLER İLE ÖZER UÇURAN ÇİLLER NE ZAMAN EVLENDİ?

1963 yılında Tansu Çiller ile evlenen Özer Çiller, 8 yıl Amerika'da kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Eşi Tansu Çiller'in siyasete atılıp 1993 yılında ilk kadın başbakan olmasından sonra Türkiye'nin ilk "second gentleman"ı unvanını aldı. 2000'li yılların başlarından itibaren alternatif tıbba merak salan Özer Çiller'in bu konuda yayınlanmış kitapları bulunmaktadır.

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ÖZER UÇURAN ÇİLLER KİMDİR?

1937 doğumlu olan Özer Uçuran Çiller mühendis ve iş insanıdır. Türkiye'nin 22 ve ilk kadın başbakanı Tansu Çiller ile evliliğinden iki çocuğu oldu. Evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı.

Saint Joseph Fransız Lisesinde okuduktan sonra Robert Kolejde (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı. Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazandı. 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.

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