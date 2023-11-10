Son dakika… Tokat’ta deprem

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Tokat’ın Niksar ilçesinde saat 20.17 sıralarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Tepeyatak mevkiindeki depremin 4.1 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Son dakika… Son dakika… Tokat’ın Niksar ilçesinde saat 20.17 sıralarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Tokat’ın Niksar ilçesinde saat 20.17 sıralarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Tepeyatak mevkiindeki depremin 4.1 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.