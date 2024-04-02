Son dakika... Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü yönetmen Türker İnanoğlu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük.

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TÜRKER İNANOĞLU KİMDİR?

1957 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenciyken, yönetmen yardımcısı olarak sinema alanına girdi. Lütfi Ömer Akad ve Nişan Hançer gibi ünlü yönetmenlerle çalıştı. 1960 yılında yaptığı Köyde Bir Kız Sevdim filmiyle yönetmenliğe başladı. 1960 yılında Erler Film adında kendi sahibi olduğu bir film şirketi kurdu. 1979'da Ulusal Video şirketini, 1985 yılında da bir televizyon stüdyosu kurdu. Çok sayıda televizyon yapımlarına imzasını attı.

Beyoğlu'nda Atlas Sineması, Şişli'de Kent Sineması, Kavacık'ta Boğaziçi Sinemalarının da sahibidir. 2005 yılında İstanbul Maslak'ta, TİM (Türker İnanoğlu Maslak Show Center) açtı.

Türker İnanoğlu, oyuncu Filiz Akın'la yaptığı evlilikten İlker İnanoğlu dünyaya geldi. Filiz Akın'dan ayrıldıktan sonra 1974 yılında Gülşen Bubikoğlu ile evlendi ve bu evlilikten Zeynep isminde bir kızı oldu.

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Türker İnanoğlu, eşi Gülşen Bubikoğlu ve kızları Zeynep İnanoğlu
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Türker İnanoğlu'nun eski eşi Filiz Akın
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Ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir Türker İnanoğlu'nun kızı ile evlidir

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