Son dakika.. Vatandaşı tehdit eden Patiswiss CEO'su istifa etti

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika.. Vatandaşı tehdit eden Patiswiss CEO'su istifa etti
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir vatandaşın küflü çikolatayı paylaşması yüzünden tehdit ederek eleştirilerin odağındaki Patiswiss çikolata markası CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu istifa etti.

Bir sosyal medya kullanıcısı sosyal medya hesabından marketten aldığı küflenmiş çikolatayı paylaştı. Paylaşımına Patiswiss markasının CEO’su olan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu etiketledi. CEO Tunaoğlu,

Vatandaşın bu paylaşımının altına tehdit dolu bir cevap verdi. Yaptığı açıklamalar ile gündeme oturan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, kendisine gelen eleştirilerin ardından paylaşımını sildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ile çikolataların asla küflenmeyeceğini ifade eden Tunaoğlu vatandaşı suçlayarak suçun vatandaşta olduğunu belirtti.

İnstagram hesabından art arda yaptığı açıklamalar ile gündem olan Ceo Tunaoğlu’nun çikolata markası Patiswiss, satışa sunulduğu ve kendisinin de “Dev marka” olarak tanımladığı Migros raflarından kaldırıldı.

Kendisi hakkında yapılan eleştirilere daha fazla dayanamayan CEO Tunaoğlu, Instagram hesabından yaptığı son açıklama ile vatandaşı üzdüğünü, ve hatalı cevabının bir savunmasını olmadığını ifade etti.

Yanlışını kabul eden CEO Tunaoğlu, kamuoyundan özür dileyerek Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

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