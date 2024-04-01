Son dakika... Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi
Son dakika haberi... Konya'da %23.46 oy alan ve 6 ilçeyi kazanan Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker, hedefine ulaşamadığını söyleyerek istifa etti.

Yeniden Refah Partisi'nden sürpriz bir istifa haberi geldi. Konya'da %23.46 oy alan ve 6 ilçeyi kazanan Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker, hedefine ulaşamadığını belirterek istifasını sundu.

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YENİDEN REFAH PARTİSİ KONYA İL BAŞKANI TEMEL PEKER KİMDİR?

Temel Peker, Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı olarak görev yapmaktaydı. 1979 yılında Bayburt’ta doğan Peker, ilk ve orta öğrenimini Bayburt’ta tamamlamıştır.

Lise eğitimini ise Erzincan İmam Hatip Lisesi’nde almıştır. Üniversite eğitimi için 2000 yılında Konya’ya gelen Peker, Selçuk Üniversitesi Makine Bölümü’nden mezun olmuş ve Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde lisans, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ise Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Üniversite yıllarında Milli Gençlik Vakfı (MGV) Fakülte Başkanlığı, Selçuk Üniversitesi Kampüs Başkanlığı ve TEKDER’de Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.

Konya’da faaliyet gösteren özel bir şirketin CEO’su olarak çalışan Peker, akaryakıt, inşaat, lojistik, tarım, gıda ve bims imalatı alanlarında hizmet vermektedir. Şirket, 22 şubesi ve 600 çalışanı ile büyük bir ölçekte faaliyet göstermektedir. Peker evli ve iki çocuk babasıdır.

31 Mart seçimlerinin ardından Temel Peker, Yeniden Refah Partisinden istifa etmiştir.

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