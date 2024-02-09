Son dakika... Yeniden Refah'ın İstanbul adayı belli oldu

Kaynak: Cumhuriyet
Son dakika... Yeniden Refah'ın İstanbul adayı belli oldu
Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayının Elif Erbakan olacağı iddia edildi.

Yerel seçimler yaklaşırken partilerdeki aday belirleme süreçleri de hızlandı. Gözler AKP ile ittifak yapmayacağını duyuran Yeniden Refah Partisi’nin özellikle İstanbul'da açıklayacağı adaya çevrildi.

ELİF ERBAKAN YENİDEN REFAH'IN İSTANBUL ADAYI OLUYOR

Partili kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Necmettin Erbakan’ın kızı ve Fatih Erbakan’ın ablası olan Elif Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması kararı kesinleşti.

Elif Erbakan’ın adaylığının yarın 11.00’da Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısında duyurulması bekleniyor.

erbakan.webpELİF ERBAKAN KİMDİR?

Elif Erbakan, lise eğitimini Bahçelievler 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, ardından lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Türk siyasetinin önemli isimlerinden ve eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın kızı olarak dünyaya gelen Elif Erbakan, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan ile kardeştir.

Elif Erbakan, daha önceki seçimlerde Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılmasına karşı çıkmıştı.

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