Son dakika... YSK'dan Isparta ve Çorum kararı

YSK, CHP'nin Isparta'nın Aksu, MHP'nin ise Çorum'un Uğurludağ ilçesinde belediye başkanlığı seçimlerinde oyların yeniden sayılmasına ilişkin kararlara yapılan itirazları görüştü.

Kurul, her iki talebi de yerinde görmeyerek reddetti.

YSK, yayın yasağını delenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında sandık başına gitti. Oy kullanma işlemlerinin ardından sandıklar açıldı ve Türkiye geneli Belediye, ilçe ve belde başkanları henüz resmiyet kazanmasa da belli oldu. Ancak partiler, bazı il ve ilçelerde çıkan sonuçlara itiraz etti.

CHP, Isparta'nın Aksu ilçesinde oyların yeniden sayılması için YSK'ya itirazda bulunurken, MHP ise Çorum'un Uğurludağ ilçesinde oyların yeniden sayılması için itiraz etti. Yapılan itirazları değerlendiren YSK, her iki partinin de talebini reddetti.