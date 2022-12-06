FIFA'dan Dünya şampiyonu Fransa'ya büyük şok

Griezmann, son grup maçının 98. dakikasında golü atıp sevinirken, VAR ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

Ancak Fransa’nın şikayeti ofsayt kararıyla ilgili değil hakem Gonger’in VAR incelemesi tamamlanmadan oyunu başlatmasıydı.

Çünkü yönetmeliklere göre oyun yeniden başladıktan sonra bir karar değiştirilemez.



Fransa yönetmelik gereği bu golün verilmesi gerektiğini savunarak, FIFA’ya itirazda bulundu.

FIFA, 5 gün sonra şu kısa açıklamayı yaptı.

"Disiplin Kurulu, Fransız Futbol Federasyonu'nun 30 Kasım'da oynanan Tunus - Fransa FIFA Dünya Kupası maçıyla ilgili olarak yaptığı itirazı reddetti."