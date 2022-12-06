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FIFA'dan Dünya şampiyonu Fransa'ya büyük şok

FIFA, Fransa'nın  Tunus'a 1-0 yenildikleri maçta Antoine Griezmann'ın uzatma dakikalarında attığı golün VAR tarafından geçersiz saymasına ilişkin itirazını reddetti.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 10:47
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Son Dünya Şampiyonu Fransa'nın başvurusuna FIFA'dan ret

FIFA'dan Dünya şampiyonu Fransa'ya büyük şok
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Griezmann, son grup maçının 98. dakikasında golü atıp sevinirken, VAR  ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
Ancak Fransa’nın şikayeti ofsayt kararıyla ilgili değil hakem Gonger’in VAR incelemesi tamamlanmadan oyunu başlatmasıydı.
Çünkü yönetmeliklere göre  oyun yeniden başladıktan sonra bir karar değiştirilemez.


Fransa yönetmelik gereği bu golün verilmesi gerektiğini savunarak, FIFA’ya itirazda bulundu.  
FIFA, 5 gün sonra şu kısa açıklamayı yaptı.
"Disiplin Kurulu, Fransız Futbol Federasyonu'nun 30 Kasım'da oynanan Tunus - Fransa FIFA Dünya Kupası maçıyla ilgili olarak yaptığı itirazı reddetti."

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