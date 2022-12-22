İmamoğlu anketinden çok çarpıcı sonuçlar. AKP ve MHP seçmeni de destek çıktı

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararına yönelik gerçekleştirilen son anket sonuçları yayınlandı.

BUPAR Araştırma Başkanı Erdal Akaltun, TELE1'de gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu'nun sunduğu Anında Manşet programında açıkladı.

14 İLDE YAPILDI

16-17 Aralık tarihinde gerçekleştirilen anket İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Aydın, Mardin, Denizli, Malatya ve Ordu olmak üzere bin 750 kişinin katılımıyla yapıldı.

İŞTE İMAMOĞLU ANKETİ SONUÇLARI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezayı duyup duymadığı sorulan vatandaşların yüzde 89.5'i evet yanıtı verirken, yüzde 10,5 kişi duymadığını söyledi.

Cezayı doğru bulup bulmadığı sorulan vatandaşın yüzde 71'i hayır yanıtını verdi. Yüzde 19,5 kişi cezayı doğru bulurken, yüzde 9,5 kişi kararsız kaldı.

Cezanın hukuki mi yoksa siyasi mi olduğu sorulan kişilerin yüzde 75,5'i siyasi olduğunu savunurken, yüzde 21,5'lik bir kesim hukuki olduğunu söyledi.