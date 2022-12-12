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  • Saray’daki danışmanlara iş ve ev baktıracak anket. Son farkı görenler uzaklara dalıyor

Saray’daki danışmanlara iş ve ev baktıracak anket. Son farkı görenler uzaklara dalıyor

Seçimlere aylar kala anket şirketleri yeni araştırmalarını yayınlamaya devam ediyor. Bu doğrultuda BUPAR’ın yaptığı anket, Saray’daki danışmanları kara kara düşündürecek cinsten.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 11:31
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Son farkı görenler uzaklara dalıyor: Saray’daki danışmanlara iş ve ev baktıracak anket

Saray’daki danışmanlara iş ve ev baktıracak anket. Son farkı görenler uzaklara dalıyor
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BUPAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi 21 ilde 1112 yurttaşla yüz yüze görüşülerek hazırlanan ankette çarpıcı veriler ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Rıfat Kırcı’nın aktardığı ankete göre, seçimleri “Millet İttifakı” kazanır diyenler yüzde 49.5 olurken “Cumhur İttifakı” diyenlerin oranı yüzde 39.4’te kaldı. Yüzde 11.1 oranında katılımcı ise kararsız kaldığını aktardı.

ALTILI MASA'NIN ANAYASA ÖNERİSİNE DESTEK YÜZDE 64.9
Ankette katılımcılara Altılı Masa’nın 84 maddelik anayasa değişikliği önerisini duyup duymadıkları da soruldu. Katılımcıların yüzde 64.9’u “Evet” derken yüzde 35.1’i duymadığını aktardı. Katılımcıların yüzde 54.1’i ise Altılı Masa’nın anayasa değişiklik önerisini beğendiğini vurguladı, "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise yüzde 17.3 oldu.



CHP'NİN BEYANNAMESİNE DESTEK YÜZDE 57
Ankette vatandaş, Altılı Masa’nın anayasa değişikliği önerisi ve CHP’nin “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”ni beğendi. Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 66,9’u CHP’nin “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”ni duyduklarını belirtti. Ankete göre katılımcıların yüzde 57.1’i beyannamedeki hedefleri beğenirken yüzde 27.7’si beğenmedi. Fikrini belirtmeyen oranı ise yüzde 15.2 oldu.



"ERDOĞAN'IN GELECEĞİNİ İLK DEFA MUHALEFET BELİRLEDİ"
Anket sonuçlarından yapılan analizde şu ifadelere yer verildi: “CHP’nin yapmış olduğu bu toplantıyı, medyanın çok az bir kısmının tam olarak gündeme taşımış olmasına rağmen bilinirlik, farkındalık çok yüksektir. CHP’nin ne dediği tüm vatandaşların hayatını etkilemektedir. İlk defa hem ülke gündemini hem de AKP ve Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasal geleceğini muhalefet partileri belirleme olanağına sahiptir.”
 

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Deniz
12.12.2022 11:48
Ilk karar namelerde okumuştum.ust yönetimde bulunanlar Cumhurbaşkanıyla gider.ama zamlı zamlı.tazminat ödenir.bu Cumhurbaşkanlığı sistemi güzelim Turkiyeye güç kaybettirecek.  
 
demir kaya
12.12.2022 11:38
o kacak külliyede işi olan oraya giren titriyecek  
 
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