Ata Demirer iğne ipliğe döndü.. Son halini görenler tanıyamadı

Başrolünde yer aldığı Bursa Bülbülü filmi Disney Plus'ta yayınlanan Ata Demirer, değişimiyle adından söz ettirdi. Geçtiğimiz haftalarda katıldığı canlı yayında 22 kilo verdiğini söyleyen başarılı oyuncunun son hali dikkat çekti.

FAZLA KİLOLARINDAN KURTULDU

Uzun süredir Çanakkale'de yaşayan oyuncu bir arkadaşıyla poz vererek Instagram hesabından paylaştı. Demirer verdiği kilolarla adeta iğne ipliğe döndü. Oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemezken nasıl kilo verdiği de merak konusu oldu.

NASIL KİLO VERDİĞİNİ ANLATTI

Ata Demirer, BloombergHT'de yayınlanan 'Bire Bir' programına konuk oldu. Ünlü komedyen, "22 kilo verdim. Öğlen ve akşam yemeklerinde karbonhidrat yemedim, direkt et, balık, protein yedim."

"Sabahları da 45 dakika yürüdüm. 4.5 ayda 22 kilo gitti, diyetisyenle de yapmadım" dedi. Bir arkadaşım mide ameliyatı olmuştu ona 'Ne yiyorsun' dedim, 'Ekmek yemiyorum''

"Çok hızlı kilo verdim. Hafta sonu alkol alıyorum sadece, onu da pazar günü ciddi bir yürüyüşle dengeliyorum. Sabahları da sahilde, Topkapı Sarayı'na doğru yürüyorum. Bütün esnafı tanır hale geldim, sosyalleştim."dedi