Son haliyle korkutmuştu! Nihal Candan yaşadıklarını gözyaşları içinde ilk kez anlattı

'Sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran suç örgütü ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanmıştı.

CEZAEVİNDE YEMEK YEMEMEYE BAŞLAMIŞTI

Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen Nihal Candan, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başlamıştı.

Cezaevinde yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'a 'anoreksiya nevroza' hastalığı konmuştu. Candan 37 kiloya düştüğü için tahliye edilmişti.

Son haliyle korkutan Candan Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk oldu. Kerimoğlu’nun sorularını yanıtlayan Nihal Candan’ın konuşma tarzı ve yavaş hareketleri dikkat çekti. Nihal Candan, tutukluluk sürecinde yaşadığı ağır stresin etkisiyle 33 kiloya kadar düştüğünü açıkladı.

“ÇOCUK KİLOSUNA KADAR İNDİM”

“Bir çocuk kilosuna kadar inmiştim” diyen Candan, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: “Stresle başa çıkmak için yemeği değil, maneviyatı seçtim. Bedenim artık bulunduğu yeri sevmiyordu, adeta kendini ortadan kaldırmak istedi. Halüsinasyonlar görmeye başlamıştım. Son zamanlarda bir bebek gibiydim, tekerlekli sandalyeyle bakım gördüm.”

Nihal Candan, yayın boyunca sergilediği sakin ve dalgın tavırlarıyla dikkat çekti. Candan, “Bu sarhoş hali gibi görünen durumum aslında anda kalma hali” diye konuştu.

Yaşadığı zorlu sürecin ardından bu farkındalığa istemeden ulaştığını söyleyen Candan, “Ben bir Mevlâna değilim, Mevlâna’yı geçtim, Buda da değilim. Bu hale ulaşmak isteyen keşişler altı ay ağaç kovuklarında yaşıyor ama ben o dört aylık kaotik süreçte, bilmeden, farkına bile varmadan bu hale büründüm” sözleriyle ruh halini anlattı.

ZAYIFLIKTAN ÖLMEK ÜZEREYDİM DİYEREK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cezaevindeki son dönemlerinde aşırı derecede zayıfladığı için ailesinin ziyaretine çıkamadığı söyleyen Nihal Candan, o günler hakkında ilk kez konuştu:

Candan, “Zayıflıktan ölmek üzereydim. Ailem beni ziyarete geldi ama ben ziyarete bile çıkamadım. Babam, o durumumu gördükten sonra harekete geçti. 2-3 gün daha yemek yemesem ölecektim” diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı.