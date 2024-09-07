Son istihdam raporu ABD ekonomisine ilişkin endişeleri artırıyor

ABD Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, işverenlerin Ağustos ayında 142.000 istihdam yaratarak analistlerin tahmin ettiği 160.000'den daha az istihdam yarattığı belirtildi. Ayrıca önceki iki aydaki istihdam artışlarının da başlangıçta tahmin edilenden daha düşük olduğu belirtildi.

Ülkedeki işsizlik oranı ise geriledi ve Temmuz ayındaki %4,3 seviyesinden %4,2'ye düştü.

ABD ekonomisinin en önemli göstergelerinden biri olan son rapor, seçmenlerin Kasım seçimleri için başkan adaylarını değerlendirdiği, ABD merkez bankasının dört yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitmeyi tartıştığı kritik bir döneme denk geliyor.

Analistler, son rakamların Federal Rezerv'in bu ayki toplantısında faiz indirimine gitme yolunda ilerlediğini, ancak ABD ekonomisinin yönü ya da ne kadar büyük bir indirim yapması gerektiği konusundaki soruları çözmek için çok az şey yapacağını söyledi.

RESESYON TARTIŞMASI BİTMEDİ

Principal Asset Management'ın baş küresel stratejisti Seema Shah, “Nadiren böyle bir yap ya da boz rakamı olmuştur - ne yazık ki bugünkü istihdam raporu resesyon tartışmasını tamamen çözmüyor” dedi.

2022'de yükselen fiyatlar, FED'in temel borç verme oranını yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesi olan %5,3'e yükseltmesine neden oldu.

Ev, araba ve diğer borçlar için daha yüksek borçlanma maliyetleriyle karşı karşıya kalan ekonomi yavaşladı, enflasyonu körükleyen baskıların hafiflemesine yardımcı oldu, ancak piyasa tedirginliğini artırdı.

FED'İN ÜZERİNDE BASKI VAR

Enflasyonun Temmuz ayında %2,9'a düşmesiyle birlikte FED, faiz oranlarını düşürme ve ekonominin daha da yavaşlamasını önleme baskısı altında.

Ağustos ayındaki istihdam artışları, tahminlerin altında kalsa da, yavaşlamanın korkuları tetiklediği ve birkaç gün süren borsa çalkantılarına yol açtığı Temmuz ayından daha yüksekti.

Geçen ay işe alımlarda inşaat ve sağlık firmaları başı çekerken, imalatçılar ve perakendeciler işten çıkarmalarda bulundu.

Shah, Cuma günkü raporda yer alan verilerin karışık olduğunu ancak FED 'in daha büyük bir kesinti yapması gerektiğine dair yeterince endişe verici işaret içerdiğini söyledi. Shah ayrıca “Enflasyon baskıları dengeli bir düşüş seyrinde iken FED'in ihtiyatlı davranmaması ve faiz indirimlerini öne çekmemesi için hiçbir neden yok” dedi.

Ancak diğer uzmanlar, piyasaların uzun süredir tahmin ettiği gibi, kazanımların 0,25 puanlık bir indirimi garanti edecek kadar istikrarlı olduğunu söyledi. Bu, önümüzdeki aylarda beklenenden daha fazla kesintinin bir işareti olabilir.

“İşgücü piyasası açıkça belirgin bir yavaşlama yaşıyor” diyen Capital Economics'in Kuzey Amerika baş ekonomisti Paul Ashworth, son rakamların “resesyona düşmek yerine yumuşak bir iniş yaşayan bir ekonomiyle hala tutarlı” olduğunu da sözlerine ekledi.

Anketler, geçen yıl %2.5'lik güçlü büyümeye rağmen Amerikalıların çoğunluğunun ABD'nin bir resesyon yaşadığına inandığını gösteriyor.

Donald Trump seçim konuşmalarında ekonominin bir “çöküşe” doğru gittiğini iddia eden söylemlerini sıklıkla yeniliyor. Hatta geçenlerde Kamala Harris'e saldırmak için son ekonomik veriler hakkında “Kamala'nın ekonomisi zayıflamaya devam ederken uyarı ışıkları yanıp sönüyor” başlıklı bir basın açıklaması yayınladı.

Demokratlar yavaşlamanın, salgın sonrası patlamanın ardından daha sürdürülebilir bir büyüme hızına dönen bir ekonominin işareti olduğunu söylüyorlar.

Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi’nden yapılan açıklamada ise “İşe alımlar yavaşlamış olsa da ABD istihdam piyasası sağlam istihdam artışları ve enflasyonu sürekli olarak geride bırakan ücret artışı yaratmaya devam ediyor” denildi.