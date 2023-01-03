Pele'yi görmek için stada koştular

Ziyarete açılan törende Pele’yi son kez görebilmek için sevenleri stadyuma akın etti.

19 yıl Santos forması giyen, Brezilya ile 3 Dünya Kupası kazanan ve New York Cosmos’da kariyerini noktalayan efsane futbolcu Pele’yi son kez görebilmek için sevenleri stadyumu doldurdu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda taraftar Pele’nin cenazesini görmek ve efsane futbolcuya saygılarını sunmak adına stadyumun önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Dünyaca ünlü futbolcunun naaşı ziyaret için 24 saat Santos Stadyumu'nda kalacak.