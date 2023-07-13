Son rapor ortaya çıkardı. SGK alarm veriyor

CHP'nin raporuna göre sosyal güvenlik sisteminin geçen yılın ilk dört aylık döneminde 16.1 milyar lira olan finansman açığı bu yıl 24.4 milyar liraya kadar yükseldi.

Son rapor ortaya çıkardı. SGK alarm veriyor

Sosyal güvenlik sistemi açık vermeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verilerine göre sosyal güvenlik kurumlarına bu yılın 5 ayında görev zararları kapsamında bütçeden toplam 145.1 milyar TL aktarıldı.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır’ın haberine göre; görev zararları kapsamında SGK’ye yapılan aktarımlar içerisinde ilk sırada işveren prim teşviki karşılığı yapılan ödemeler yer aldı. SGK’nin finansman açığı da artıyor.

CHP TBMM Grubu’nun raporuna göre sosyal güvenlik sisteminin geçen yılın ilk dört aylık döneminde 16.1 milyar lira olan finansman açığı bu yıl 24.4 milyar liraya kadar yükseldi. SGK’nin verilerine göre yurttaşların EYT’den yararlanmak için yoğun bir prim borçlanmasına gittiği bu dönemde, toplam gelirler yüzde 102.7 artarak 555.8 milyar liraya çıkarken, harcamalar ise yüzde 99.8 oranında artarak 580.2 milyar lira oldu.

Bu dönemde bütçeden SGK’ye açığının finansmanı, faturalı ödemeler, Hazine desteği ve benzeri isimlerle toplam 222.2 milyar lira transfer edildi. Nisan 2023 sonu itibarıyla aktif sigortalı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.3 oranında azalarak 24 milyon 944 bin kişiye gerilerken aylık ve gelir alanların sayısı ise yüzde 3.6 oranında artarak 14 milyon 256 bine yükseldi.

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