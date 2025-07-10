Son şampiyon Toprak Razgatlıoğlu Birleşik Krallık'ta piste çıkıyor

WorldSBK Şampiyonası'nı 2021 ve 2024 yıllarında kazanarak Türk motor sporları tarihine adını altın harflerle yazdıran Toprak, 2025 sezonunun heyecan verici duraklarından biri olan İngiltere etabında da şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. 11-13 Temmuz tarihleri arasında ROKiT BMW Motorrad takımıyla mücadele edecek şampiyon pilot Toprak Razgatlıoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Donington Park, her zaman çok özel bir pist. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz şampiyonluğun ardından bu sezona da aynı kararlılıkla başladık. Hedefim yine zirvede olmak. Takımıma ve performansımıza güvenim tam."

12 PİST VE 36 YARIŞTAN OLUŞAN ZORLU SEZON

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2025 sezonu; 12 farklı pistte, her biri 3 yarıştan oluşan toplam 36 yarışla gerçekleşiyor. Sezon, Şubat ayında Avustralya'daki Philip Island pistinde başladı ve Ekim ayında İspanya'daki Jerez pistinde son bulacak.