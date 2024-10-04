Son seçim anketinde nefes nefese yarış... Bir parti büyük sürpriz yaptı

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında erken seçim konusundaki tartışmalar sürerken, kamuoyu araştırma şirketleri de anket çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak ORC Araştırma tarafından yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Eylül ayında gerçekleştirilen son seçim anketine göre, AKP ile CHP arasındaki oy farkı giderek azalıyor. Ankete katılan 4 bin 280 kişi arasında yapılan ankette, iki parti arasındaki farkın sadece 0,6 puan olması dikkat çekti. Anketin güvenilirliği konusunda tartışmalar devam ederken, CHP'nin anket sonuçlarını dikkatle okuması gerektiğini savunanlar da var.

25-29 Eylül tarihleri arasında 39 ilde toplam 4 bin 280 kişiyle gerçekleştirilen anket kapsamında katılımcılara “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu. Sonuçlar, AKP'nin yüzde 30,9 oy alırken, CHP'nin yüzde 30,3 ile yakından takip ettiği görüldü.

BİR PARTİDEN SÜRPRİZ YÜKSELİŞ

Ankette, MHP, yüzde 11.4 ile dördüncü parti olarak öne çıkarken, MHP’yi yüzde 8.5 oy oranıyla DEM Parti takip etti. Öte yandan ankette en dikkat çeken parti ise Yeniden Refah Partisi oldu. Yeniden Refah, yüzde 4,9 oy oranıyla beşinci parti olurken, oy oranını her geçen gün yükseltmesi ise dikkat çekti.

Ankette diğer oy oranları ise şu şekilde:

İYİ Parti: Yüzde 3,9

Zafer Partisi: Yüzde 3,6

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 2,3

TİP: Yüzde 1,4

Diğer: Yüzde 2,8

Geçtiğimiz yıl 14 Mayıs tarihinde gerçekleşen genel seçimlerde AKP yüzde 35,61, CHP ise yüzde 25,33 oranı oy almıştı.