Son yönettiği Kahta 02 Spor-Malatya Yeşilyurt maçı: Ligin kaderi onların elinde

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 2025-26 sezonu için hakem ve gözlemci klasman listelerini açıkladı. Bu listede en çok merak edilen konulardan biri sonuca orta hakemlerden daha çok etki ettiği söylenen VAR'ların kimler olacağıydı. VAR hakemlerinin sayısının 8’den 17’ye yükselmesi dikkat çekti. Bu tablo, "Yeni sezonda yabancı olmayacak. VAR Türk hakemlerden atanacak" iddiasını güçlendirdi.

Listede geçen sezon bulunan Mustafa İlker Coşkun, Özgür Yankaya, Emre Malok, Onur Özütoprak, Alper Çetin, Erkan Engin, Bülent Birincioğlu yerlerini korudu. Süper Lig tecrübesi olan Sarper Barış Saka, Erkan Özdamar, Volkan Bayarslan, Emre Malok listenin yeni isimleri arasında yer aldı. Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten FIFA kokartlı Melis Özçiğdem de VAR hakemleri arasına katıldı.

Ancak listede yer alan diğer isimlerse büyük tartışmaya yol açacak gibi görünüyor. Bu hakemlere tek tek bakalım...

Bilal Köseoğlu: Eline son kez düdüğü 2 Nisan 2022’de 3.Lig'deki Kütahyaspor-Kahta 02 Spor maçında aldı. 8 Mayıs 2022-26 Ekim 2024 arasında üç farklı MHK Başkanı (Sabri Çelik, Lale Orta, Ahmet İbanoğlu) döneminde sadece iki kez AVAR'da görevlendirildi. Ferhat Gündoğdu ile birlikte yükselişe geçti ve sadece AVAR'da görev yaptı.

Ferhan Kestanlıoğlu: Geçen sezon hiçbir maçta düdük çalmadı, AVAR olarak görev yaptı. 2024 yılında en son Bulvarspor-Kelkit Hürriyetspor 3. Lig maçını yönetti.

Eren Özyemişçioğlu: Geçen sezon orta hakem olarak sadece bir 1. Lig karşılaşmasında görev yaptı. Özyemişçioğlu'nun geçen sezon düdük çaldığı karşılaşmalar şunlar:

Sebatspor - Zonguldakspor (3. Lig)

Afyonspor Kastamonuspor (2. Lig)

Çorumspor - Pendikspor (1. Lig)

Amed Sportif - Adana 01 (Türkiye Kupası)

Efe Tanrıverdi: Geçen sezon ne Süper Lig ne de 1. Lig'de karşılaşma yönetti. Tanrıverdi'nin yönettiği maçlar şunlar:

İnegölspor - Sarıyer (2. Lig)

Beyoğlu Kapalıçarşı - Ankara Demirspor (2. Lig)

Karacabey -Serikspor (3. Lig)

Ergene Velimeşespor - Bursasspor (3. Lig)

Kilis Belediyespor - Balıkesirspor (Türkiye Kupası)

1923 Mustafakemalpaşa - Yozgat Bozokspor ( 3. Lig)

Giresunspor - Gebzespor (2. Lig)

Kuşadası - Anadolu Üniversitesi (3. Lig)

Elazığ FK - Karşıyaka (3. Lig)

Kahramanmaraşspor - Bulvarspor (3. Lig)

Kütahyaspor - Hopaspor (3. Lig)

Kahta 02 Spor - Malatya Yeşilyurt (BAL)

Özer Önden: Geçen sezon sadece 3. Lig'de düdük çaldı. Özden'in orta hakem olarak sahaya çıktığı karşılaşmalar şöyle:

Ankaragücü - Galatasaray (U17 Elit A Ligi)

Alanya 1221 - 1923 Mustafakemalpaşa (3. Lig)

Anadolu Üniversitesi - Bursaspor (3. Lig)

Mardin 1969 - Ağrı 1970 (3. Lig)

Ayvalıkgücü - 1923 Mustafakemalpaşa (3. Lig)

Uşakspor - Silivrispor (3. Lig)

Anadolu Üniversitesi - Kütahyaspor (3. Lig)

Büyükçekmece Tepecikspor - Orduspor 1967 (3. Lig)

Bahçespor - Kapadokyaspor (BAL)

Silifkespor - Düzcespor (3. Lig)

Sinan Dereci: Özer Önden gibi Türkiye'nin en üst üç liginde düdük çalmadı. Dereci'nin geçen sezon yönettiği maçlar şöyle:

Bozokspor - Kırklaelispor (Türkiye Kupası)

İzmir Çoruhlu - Polatlı 1926 (3. Lig)

Rizespor - Başakşehir (U19 Elit A Ligi)

Kanramanmaraşspor - 23 Elazığ (3. Lig)

Erciyes 38 - Ağrı 1970 (3. Lig)

Rizespor - Fenerbahçe (U19 Elit A Ligi)

Ergene Velimeşespor - Kütahyaspor (3. Lig)

Rizespor - Kasımpaşa (U17 Elit B Ligi)

İnegöl Kafkasspor - T. Metal 1963 (3. Lig)

Bingölspor - Diyarbakırspor (BAL)

7 Eylül Turgutlu 1984 - Zonguldakspor (3. Lig)

Muşspor - Karşıyaka (3. Lig)

Bursaspor -Bornova 1877 (3. Lig)