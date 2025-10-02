Sonbahar alarmı! Uzmanlar hastalık dalgasına karşı dünyayı uyardı

Güneşli günlerin yerini serin ve yağışlı havaya bırakmasıyla birlikte, sonbahar mevsimi solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığında belirgin bir yükselişi beraberinde getirdi.

Başta influenza (grip), soğuk algınlığı ve çeşitli viral enfeksiyonlar olmak üzere, mevsimsel geçişlerle tetiklenen bu hastalık dalgası, dünya çapındaki sağlık kuruluşlarını ve bilim insanlarını harekete geçirdi.

BİLİMSEL VERİLER HASTALIKLARIN MEVSİMSELLİĞİNİ DOĞRULADI

Mevsimsel grip aktivitesine dair yapılan derinlemesine bilimsel çalışmalar, salgınların genellikle kış aylarında zirveye ulaştığını, ancak başlangıcın sonbaharda hız kazandığını ortaya koydu.

Örneğin, Epidemiology and Infection dergisinde yayımlanan araştırmalar, Kuzey Yarımküre'deki grip salgınlarının tipik olarak kış aylarında zirve yaptığını gösterdi.

The Lancet dergisinde yer alan bir başka analizde ise, soğuk ve kuru havanın, grip virüslerinin dış ortamda hayatta kalma süresini uzattığı ve damlacık yoluyla bulaşma potansiyelini artırdığı tespit edildi.

UZMANLARDAN ÖNLEYİCİ TEDBİR VURGUSU

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Dr. Emily Martin, sonbahar-kış dönemindeki en büyük tehdidin grip olduğunu vurguladı.

Dr. Martin, "Geçen sezonun hafif geçmesi, bu sezonda virüse duyarlı birey sayısının daha yüksek olabileceği anlamına gelir. Bu durum, salgının daha erken ve şiddetli başlaması riskini yükseltir. Aşı, özellikle risk grupları için en etkili korunma yöntemidir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İsviçre'deki Cenevre Üniversitesi'nden Bulaşıcı Hastalıklar Profesörü Dr. François Balloux, alerjik reaksiyonların sonbaharda artışına dikkat çekti.

Dr. Balloux, "Polen ve küf gibi alerjenlerin yoğunluğu bu dönemde değişir. Alerjik rinit, burun ve boğaz mukozasını tahriş ederek bireyleri viral enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hâle getirir. Bu yüzden, alerji yönetiminin enfeksiyonları önlemede dolaylı bir rolü vardır" şeklinde konuştu.

KORUNMA YOLLARI VE ULUSLARARASI ÖNERİLER

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve küresel sağlık otoriteleri, sonbahar hastalıkları riskine karşı topluma temel önlemleri hatırlattı. Başta sık el hijyeni olmak üzere, sosyal mesafeyi koruma, kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçınma ve sağlıklı beslenme gibi tedbirlerin önemi uzmanlarca tekrarlandı.

Washington Üniversitesi'nden İmmünoloji ve Viroloji Uzmanı Profesör Ian Wilson, bağışıklık sisteminin desteklenmesinin önemine işaret etti.

Prof. Wilson, "Yeterli ve kaliteli uyku ile D vitamini seviyelerinin optimal düzeyde tutulması, vücudun virüslerle mücadele gücünü önemli ölçüde etkiler. Bireylerin bu dönemde yaşam tarzı faktörlerine öncelik vermesi gerektiğini belirttik" dedi.

Bilimsel çalışmalar mevsimsel geçişlerin hastalık dinamiklerini değiştirdiğini kanıtlarken, uluslararası uzmanlar bu risklere karşı zamanında ve etkili önleyici adımların atılmasının hayati önem taşıdığını dile getirdi.