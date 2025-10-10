Dünya genelinde salgın hastalıklarla mücadele eden önde gelen yabancı uzmanlar ve bilimsel araştırmalar, mevsimsel grip aşısının özellikle yüksek risk grubundaki bireyler için hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguladı.

Uzmanlar, bu grupların aşılanmasının hem bireysel sağlığı korumak hem de sağlık sistemleri üzerindeki yükü azaltmak açısından kritik bir adım olduğunu ifade etti.

WHO'DAN VE CDC'DEN NET TAVSİYELER

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yıllardır süregelen bilimsel çalışmaların sonuçlarına dayanarak hamile kadınlar, 6 aydan 59 aylığa kadar olan çocuklar, yaşlılar (genellikle 65 yaş ve üzeri) ve kronik tıbbi rahatsızlığı olanlar (kalp, akciğer, diyabet gibi) dahil olmak üzere belirli grupları öncelikli aşılanması gerekenler listesinde tuttu.

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan güncel bilimsel raporlar da bu risk gruplarını teyit etti. CDC'nin, özellikle 65 yaş ve üzerindeki yetişkinler için yüksek dozlu veya yardımcı maddeli (adjuvanlı) aşıların tercih edilmesini tavsiye etmesi, bağışıklık sistemi yaşlanması (immünosenesans) nedeniyle standart aşının etkinliğinin azalabileceği bilimsel gerçeğine dayandı.

"AŞI, HASTALIĞIN ŞİDDETİNİ AZALTABİLİR"

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü eski Direktörü Dr. Anthony Fauci, geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamalarda, yüksek riskli grupların aşılanmasının önemine dikkat çekti. Dr. Fauci, "Grip aşısı enfeksiyonu tamamen önleyemediği durumlarda bile, hastalığın şiddetini azaltabileceğini ve ciddi komplikasyonları engelleyebileceğini" ifade etti. Bu görüş, aşının hastaneye yatışları önlemedeki rolünü vurgulayan çok sayıda bilimsel çalışmayla da desteklendi. Bilimsel veriler, aşının özellikle yaşlılarda hastaneye yatış riskini önemli ölçüde düşürdüğünü gösterdi.

DSÖ GENEL DİREKTÖRÜNDEN KÜRESEL STRATEJİ VURGUSU

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, grip tehdidiyle mücadele için küresel bir stratejinin gerekli olduğunu birçok kez dile getirdi. Dr. Ghebreyesus, "Pandemik grip tehdidi her zaman mevcuttur. Hayvanlardan insanlara geçebilecek yeni bir grip virüsü riski gerçektir," diyerek mevsimsel aşılamanın sadece kişisel değil, halk sağlığı açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

KRONİK HASTALIKLARDA AŞI ETKİSİ

Avrupa Solunum Derneği'nin (ERS) yayınladığı bilimsel analizler, kronik hastalığı olan bireylerde grip aşısının hastalığa yakalanma riskini azalttığını kanıtladı. Özellikle kronik kalp ve akciğer hastalığı olanlar, grip enfeksiyonu sonrası zatürre ve diğer ciddi komplikasyonlara karşı daha savunmasızdı. Uzmanlar, bu grupların aşılanmasının, mevsimsel gribin yıkıcı sonuçlarından korunmada en güçlü kalkan olduğunu belirttiler.

GEBELER İÇİN ÇİFTE KORUMA

Hamile kadınların aşılanması, bilimsel çevrelerde sadece anneyi değil, aynı zamanda doğumdan sonraki ilk aylarda aşı olamayacak olan yenidoğan bebekleri de pasif bağışıklık yoluyla koruduğu için şiddetle tavsiye edildi. Bu durum, bilim insanları tarafından 'çifte koruma' mekanizması olarak nitelendirildi.

CDC verileri, üçüncü trimesterde aşı olan annelerin, bebeklerini ilk aylarda gripten korumada belirgin bir rol oynadığını gösterdi.