Sonbahar ve kar buluştu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Kastamonu-Çankırı sınırında yer alan ve "Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle türkülere konu olan Ilgaz Dağı, Ekim ayında zirvesini kaplayan beyaz örtüyle büyüleyici bir manzara sunuyor.

Karla kaplanan zirve, sonbaharın sarı, turuncu ve yeşil tonlarına bürünen ormanlarla birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki köyler de bu eşsiz güzelliğe katkıda bulunuyor.

Sonbahar ve kış mevsimlerinin bir arada sunduğu bu eşsiz manzara, dron ile havadan görüntülendi.

"DAĞIMIZ ÇOK GÜZEL"

Eşiyle birlikte Ilgaz Dağı'na gezmeye gelen İsmet Akın, kar yağışının oluşturduğu manzarayı hayranlıkla izlediğini belirterek, "Dağımız çok güzel. Ilgaz Dağımıza da güzel bir kar yağdı. İnşallah devamı gelir" dedi.