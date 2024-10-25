Sonbahar ve kar buluştu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sonbahar ve kar buluştu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Zirvesi beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz Dağı ile renk cümbüşüne bürünen ormanların buluşması mest etti.

Kastamonu-Çankırı sınırında yer alan ve "Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle türkülere konu olan Ilgaz Dağı, Ekim ayında zirvesini kaplayan beyaz örtüyle büyüleyici bir manzara sunuyor.

Karla kaplanan zirve, sonbaharın sarı, turuncu ve yeşil tonlarına bürünen ormanlarla birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki köyler de bu eşsiz güzelliğe katkıda bulunuyor.

Sonbahar ve kış mevsimlerinin bir arada sunduğu bu eşsiz manzara, dron ile havadan görüntülendi.

"DAĞIMIZ ÇOK GÜZEL"

Eşiyle birlikte Ilgaz Dağı'na gezmeye gelen İsmet Akın, kar yağışının oluşturduğu manzarayı hayranlıkla izlediğini belirterek, "Dağımız çok güzel. Ilgaz Dağımıza da güzel bir kar yağdı. İnşallah devamı gelir" dedi.

Sonbahar ve kar buluştu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Sonbahar ve kar buluştu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Sonbahar ve kar buluştu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Sonbahar ve kar buluştu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Sonbahar ve kar buluştu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Sonbahar ve kar buluştu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Sonbahar ve kar buluştu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Sonbahar ve kar buluştu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Sonbahar ve kar buluştu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Sonbahar ve kar buluştu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

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