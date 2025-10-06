Sonbahar ve kış aylarında orta kulak iltihabı uyarısı

Orta kulak iltihabı, özellikle küçük çocuklarda sık görülen ve geçici işitme kaybına yol açabilen önemli bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre, sonbahar ve kış aylarında artış gösteren bu rahatsızlık, çoğunlukla 6 ay ile 2 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.

Orta kulağın hava dolu bir boşluk olduğunu ve bu boşluğun iltihapla dolmasıyla enfeksiyonun ortaya çıktığını belirten uzmanlar, küçük çocuklarda orta kulakla burun boşluğu arasındaki bağlantıyı sağlayan tüpün daha kısa ve yatay olması nedeniyle enfeksiyon riskinin arttığını ifade ediyor. Orta kulakta oluşan iltihaplar, kulağın işitme fonksiyonunu geçici olarak etkileyebiliyor.

Uzmanlar, orta kulak iltihaplarının mevsim geçişlerinde daha sık görüldüğüne dikkat çekerek, alerjenler, polenler, hava kirliliği ve sigara dumanının hastalığın görülme oranını artırdığını vurguluyor. Anne ve babası sigara içen çocuklarda orta kulak iltihabının daha sık görüldüğüne dikkat çekilerek, pasif sigara dumanından korunmanın önemine işaret ediliyor.

Hastalığın belirtileri arasında kulakta ağrı, kulağı çekme, huzursuzluk, sık ağlama ve uyku bozukluğu bulunuyor. Erişkinlerde ise kulakta basınç hissi ve işitme azalması öne çıkan şikayetler arasında yer alıyor. Uzmanlar, sigara dumanından uzak durulması, hastalık dönemlerinde kalabalık ortamlardan kaçınılması ve düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Orta kulak enfeksiyonlarının tedavisinde ilaçlar genellikle etkili olurken, bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebiliyor. Bu durumda kulak tüpü takılarak biriken sıvının boşaltıldığı, basıncın dengelendiği ve orta kulak fonksiyonunun yeniden sağlandığı ifade ediliyor. Tüpün zamanla kendiliğinden düşmesiyle kulak zarının da doğal olarak kapandığı belirtiliyor.