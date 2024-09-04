Sonbahar yağmurları hangi bölgeleri vuracak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, önümüzdeki günlerde yağışların ülke genelinde farklı bölgelerde farklı etkiler göstereceğini belirtti.

Çelik, "Kuvvetli yağışlar özellikle Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde; Ordu, Giresun, Rize, Trabzon ve Artvin'in kıyılarında yoğun sağanak olarak görülecek. Ayrıca, Akdeniz'in iç kesimlerinde, Göller Yöresi ve Doğu Akdeniz'in iç bölgelerinde de kuvvetli sağanaklar bekliyoruz" dedi.

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Batı bölgelerde yağışlar azalırken, Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde de hafta sonu yerel sağanak yağışlar görülecek. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinde seyretmesi tahmin ediliyor.

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Ankara ve İstanbul'da en yüksek sıcaklıkların 30 derece civarında olması beklenirken, İzmir'de ise sıcaklıkların 34-35 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.

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Çelik, "Ankara'da önümüzdeki günlerde yağış beklemiyoruz. İstanbul'da hafta sonuna kadar yağış yok, ancak hafta sonunda yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. İzmir'de ise hava az bulutlu ve açık, yağış beklentimiz bulunmuyor" ifadelerini kullandı.