Sonbaharda ekilebilek otlar nelerdir? Uzmanlar önerdi

Sonbahar, bahçenizde veya balkonunuzda yeni bitkiler yetiştirmek için harika bir zaman olduğu biliniyor. Bu mevsimde ekilebilecek bazı otlar, soğuk havalara dayanıklı olmaları ve mutfakta çeşitli kullanımlarıyla dikkat çekti.

İşte sonbaharda ekebileceğiniz bazı otlar ve uzman görüşleri:

Tarım uzmanları, sonbahar ekimlerinin özellikle yerel iklim koşullarına uygun otlar seçilerek yapılmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, toprak analizi yapmanın ve gerekli besin maddelerinin eklenmesinin, başarılı bir hasat için kritik olduğunu belirtti.

Uzmanlar, sonbaharda ekilebilecek otların hem besin değeri yüksek hem de bahçenizi renklendirecek seçenekler sunduğunu dile getirdi.

Kişniş: Kişniş, sonbaharda ekmek için ideal bir bitkidir. Soğuğa dayanıklı çeşitlerini tercih ederek, don başlamadan önce ekim yapabilirsiniz. Kişniş, 90-120 gün içinde olgunlaşır ve genellikle yaz ortasında hasat edilir. Uzmanlar, kişnişin yavaş çimlendiğini ve yabancı otlarla rekabetinin zor olduğunu belirtiyor. Bu nedenle, ekim sonrası bakımın önemi vurgulandı.

Dereotu: Dereotu, sürekli gün ışığı alan ve gölge olmayan ortamlarda daha verimli büyür. Tohumları toprağa serpiştirip üzerini ince bir toprak tabakasıyla kapatmanız yeterlidir. Doğru koşullarda, yaklaşık 2-2,5 ay içinde tüketilebilecek kadar büyür.

Uzmanlar, dereotunun mutfakta çok yönlü kullanımı ve kolay yetiştirilebilirliği nedeniyle tercih edildiğini belirtti.

Frenk Soğanı: Frenk soğanı, uzun ve hafif baharatlı yapısıyla garnitür olarak kullanılabilir. Türkiye’de son yıllarda popülerlik kazanan bu bitki, iyi yetişme koşulları sağlandığında 50 cm uzunluğa erişebilir.

Uzmanlar, frenk soğanının çok yıllık bir bitki olduğunu ve dolaylı güneş ışığı aldıkça daha iyi büyüdüğünü ifade etti.

Radika: Doğu Anadolu'nun bu şifalı otu, haşlama ve yemeklerde kullanılabilir. Bazen etli bazen de etsiz olarak pişirilir. Turşusu da yapılabilir.

Uzmanlar, radikanın besleyici değerinin yüksek olduğunu ve sonbaharda bolca tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Şevketi Bostan: Ege ve Marmara bölgelerinde yaygın olan bu dikenli bitki, köklerinden ve taze sürgünlerinden haşlama salata ve yemek yapılır. Sonbaharda balıkla pişirildiğinde lezzetli bir alternatif sunar. Uzmanlar, şevketi bostanın özellikle sonbahar aylarında besleyici ve lezzetli bir seçenek olduğunu vurguladı.

Sonbaharda ekilebilecek bu otlar, hem bahçenizi renklendirecek hem de mutfağınıza lezzet katacağı bildirildi.

Uzmanlar, bu bitkilerin doğru koşullarda yetiştirilmesi durumunda sağlıklı ve verimli ürünler elde edilebileceğini belirtti.