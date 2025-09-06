Sonbaharın lezzetli kahramanları kolesterolü alt ediyor!

Sonbahar, doğanın cömertliğiyle sofralara sağlık taşıyor. Uzman diyetisyenler, mürdüm eriği, kereviz, kırmızı biber ve sarımsak gibi sonbahar besinlerinin kolesterolü düşürmede güçlü birer silah olduğunu belirtti.

Bilimsel araştırmalar da bu besinlerin LDL (kötü kolesterol) seviyelerini azaltarak kalp sağlığını desteklediğini doğruladı.

İşte, sonbaharın yıldız besinleriyle kolesterolle mücadele rehberi...

Sonbahar Sofralarının ŞampiyonlarıSonbahar, hem lezzet hem de sağlık açısından zengin bir mevsim.

Beslenme ve diyet uzmanı Dr. Catherine Shanahan, mürdüm eriğinin yüksek antioksidan içeriğiyle kolesterolün damarlarda plak oluşumunu engellediğini vurgulayarak, “Mürdüm eriği, içeriğindeki antosiyaninler sayesinde LDL kolesterolü düşürürken, HDL (iyi kolesterol) seviyelerini artırıyor” dedi.

Yapılan bir çalışması, günde 100 gram mürdüm eriği tüketen bireylerde LDL kolesterolde %8’lik bir düşüş gözlemlendiğini ortaya koydu.

Kereviz, lif zengini yapısıyla kolesterol emilimini azaltmada etkili bir başka sonbahar sebzesi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Walter Willett, kerevizin içerdiği ftalid bileşiklerinin kan basıncını düzenlediğini ve kolesterolün damar sağlığına olan olumsuz etkilerini azalttığını belirterek, “Kerevizi çiğ veya buharda pişirerek tüketmek, kolesterol düşürücü etkisini maksimize eder” önerisinde bulundu.

Kırmızı biber ise capsaicin ve C vitamini içeriğiyle dikkat çekti. Avrupa Beslenme Dergisi’nde (European Journal of Nutrition) yayımlanan bir araştırma, kırmızı biberin düzenli tüketiminin trigliserit seviyelerini %10 oranında azalttığını gösterdi.

Diyetisyen Joy Bauer, “Kırmızı biber, yemeklere lezzet katarken kolesterolü düşürmek için doğal bir destek sunuyor” dedi.

Sarımsak, kolesterolle mücadelede adeta bir süperstar. Allisin adlı bileşiği sayesinde kolesterol sentezini baskılayan sarımsak, aynı zamanda anti-inflamatuar etkisiyle damar sağlığını korudu.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden Dr. Sarah Brewer, “Günde bir diş çiğ sarımsak tüketmek, LDL kolesterolü %12’ye kadar düşürebilir” diyerek sarımsağın gücünü vurguladı.

Yapılan bir meta-analiz, sarımsağın kolesterol düşürücü etkisinin statin ilaçlarıyla karşılaştırılabilir olduğunu ortaya koydu.

UZMANLARDAN BESLENME ÖNERİLERİ

Diyetisyenler, kolesterolü kontrol altına almak için sonbahar besinlerini dengeli bir diyete entegre etmenin önemine dikkat çekti.

ABD’li beslenme uzmanı Dr. Lisa Young, “Kolesterolü düşürmek için tek bir besine bel bağlamak yerine, lif zengini sebzeler, meyveler ve sağlıklı yağlarla zenginleştirilmiş bir beslenme düzeni oluşturmalısınız” dedi. Young, özellikle sonbaharda bolca bulunan kabak, ıspanak ve elma gibi besinlerin de kolesterol yönetiminde etkili olduğunu ekledi.

İşte uzmanlardan öneriler:

Mürdüm Eriği: Kahvaltıda yoğurdunuza ekleyin veya ara öğünde taze tüketin.

Kereviz: Çorbalara ekleyerek veya salatalarda çiğ olarak kullanın.

Kırmızı Biber: Izgara yemeklere lezzet katmak için doğrayın veya fırınlayın.

Sarımsak: Çiğ olarak salatalara ekleyin veya yemeklerde baharat olarak kullanın.