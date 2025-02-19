Sondakika!.. Erdoğan Grup Toplantısı'nda konuştu! TÜSİAD'ı provokasyon yapmakla suçladı

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Grup toplantısına teşrif edenlere hoş geldiniz diyorum. İçeride ve dışarıda çok önemli temaslarımız ve ziyaretlerimiz oldu. Ülkemizde ve yurt dışında ses getiren Güneydoğu Asya seyahatine geçmeden önce birkaç hususu dile getirmek istiyoruz.

MUHALEFETİN DÜNYADAN HABERİ YOK

Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak Meclis çatısı altındaki çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İttifak olarak aziz milletimize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmenin çabası altındayız. Muhalefet kanadı bizim hızımızı kesmek için elinden geleni yapıyor.İnsanımız hizmet bekliyormuş, Türkiye'nin ihtiyacı varmış, bürokrasimiz sıkıntı yaşıyormuş, ülkemiz küresel yarışta geri kalıyormuş. Maalesef bunların hiçbiri muhalefetin umurunda bile değil. Dünyadan haberleri yok. Türkiye'de kapanmayan muhalefet açığı vardır. Bu açığın günden güne daha da büyüdüğünü görüyoruz. Muhalefet siyasi rakabeti siyasi husumete dönüştürme alışkanlığından bir türlü vazgeçmedi. Türkiye'ye vakit kaybettirdiler, telafisi olmayan zararlar verdiler.

SAYIN ÖZEL 85 MİLYONA REZİL OLDU

Biz 15 Temmuz'da tanklara karşı göğsümü siper ederken, bunlar keyif kahvelerini yudumlayarak darbeyi seyrediyorlardı. Kendi halkına yabancı zihniyetlerinde herhangi bir değişim yaşanmadı. Yeni genel başkanla değişime yönelik umutlar ise kısa sürede yerini hayal kırıklığına bıraktı. Sayın Özel siyaset tarzıyla oturduğu koltuğun hakkını veremedi. CHP liderinin trajikomik hallerine baktıkça bu partiye oy veren vatandaşlarımız adına biz üzülüyoruz. Sayın Özel son 3 haftadır marjinal sol örgütlerin sloganlarını meşrulaştırmak için kırk dereden su getirdi. Edepsizce hakaretlere kadar her türlü hüneri sergiledi. Sonunda ne oldu? Motor su kaynattı... Devreler yandı, hafıza error verdi. Sayın Özel 85 milyona rezil rüsva oldu. Bize şiir bilmez derken asıl cahilin şiir bilmezin kültür bilmezin kendisi olduğu ortaya çıktı. Merhum Ziya Gökakp'in şiirini okuyup caka satmak istersen şiir katliamına imza attı. Sayın Özel'e şiir konusunda kendini geliştirmesi için bazı tiyolar verebiliriz. Siyasette söz mühimdir. Aklına her geleni söylemek, akıllı bir siyaset yöntemi değildir. Sayın Özel'in kendini süratle toparlamasını temenni ediyoruz.

BAHÇELİ'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Muhalefetin engellemelerine prim vermeden bu yüce çatı altında Türkiye'ye aşkla hizmet edeceğiz. Unutmayınız bize oy versin veya vermesin her bir vatandaşın emaneti bizlerin omuzlarındadır. Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partili dostlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye tekrar geçmiş olsun diliyorum. Sağlığına kavuşmasından dolayı duyduğumuz memnuniyeti özellikle ifade ediyoruz.

KONGRELERİMİZİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİK

Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, 12 Ekim'de başlayan belde ilçe ve il kongrelerimizi 7 Şubat'ta yapılan İstanbul İl Kongrelerimizle birlikte hamdolsun alnımızın akıyla tamamladık. Genel Merkez Gençlik Kolları ve Kadın Kolları kongrelerimizde başarıyla gerçekleştirdik. İlk kongrelerimizden 29'una kadar bizzat iştirak ettim. Bizim gidemediklerimize ise bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, merkez karar yönetim kurulu üyelerimiz katıldı. Şunu büyük bir mutlulukla tekraren ifade etmek isterim. Kongrelerimizin tamamında coşku, birliktelik, kardeşlik ve dayanışma hat safhadaydı. Kongre salonlarında teşkilatımızda hasretle aşkla kucaklaştık. Vatandaşlarımızın sokakları ve yollara taşan teveccühüne mazhar olduk. Hanımefendilerden gençlerimize teşkilatımızın her bir neferinin bitmeyen enerjisine şahitlik ettik. Sadece atmosfer itibariyle değil beklentilerin karşılanması açısından da kongrelerimiz örnek olmuştur. İlçe başkanlıklarında yüzde 65 il başkanlıklarında ise yüzde 75 oranında bir değişim yaşandı. Üzmeden, kırmadan dökmeden hamdolsun bu süreci suhuletle yönettik.

HANÇER SİYASETİYLE UĞRAŞACAK VAKTİMİZ YOK

Biz şeffaflığın dürüstlüğün ve seçmen iradesinin özgürce tecelli etmesinden yanayız. Eskisi ve yenisiyle CHP genel başkanlarının içinde tebelendikleri kuyuya bizi de çekmesine müsaade etmeyeceğiz. Kapanmamış hesapları varsa buna bizi alet etmesinler. Gitsinler kozlarını mahkemede paylaşsınlar. Bizim üzerimizden hesap görme yanlışına düşmesinler. Bizim onların hançer siyasetleriyle uğraşacak vaktimiz yok.

GAZZE'DE SÜRGÜN PLANINA İZİN YOK

Malezya'dan sonra Endonezya'da büyük bir ilgi ve sevgi söz konusuydu. Endonezya'dan sonra Pakistan'ı ziyaret ettik. Pakistan ortak tarihi paylaştığımız kardeş bir ülkedir. Her 3 ülkedeki görüşmelerimizde Gazze ve Suriye olmak üzere bölgesel meseleleri görüştük. Gazze'deki sürgün planına izin verilemez.

LOKUM YERİNE TOGG

Ziyaretlerimizde muhataplarımıza ayrıca TOGG'u hediye ettik. Lokum yerine TOGG hediye etmemizin muhalefeti rahatsız ettiği görülüyor. Ufku dar olanlar bizi anlayamaz. Ufku şahsi çıkarlarının ötesine geçemeyenler bizi anlayamaz. 10 bin km ötede Türkiye'ye gösterilen muhabbeti anlayamaz. Şarap tatmak ve parti düzenlemek için Avrupa'ya gidenlerin bizim vizyonumuzu anlamalarını beklemiyoruz. Rejimin düştüğü gün Esad'la görüşülmeli diyenlerden sağlıklı dış politika yorumu çıkmaz. Bizim için önemli olan halkımızın düşüncesidir.

TÜSİAD'IN AÇIKLAMASI: BURAM BURAM PROVOKASYON!

TÜSİAD'ın haddi aşan ve buram buram provokasyon kokan açıklamalarına geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Demokrasilerde hiç kimse eleştirilerden azade değildir. Tutarlı olması halinde eleştirilere kulak tıkamayız.

Kraldan çok kralcıların ederi onlara sahiplerinin biçtiği bedel kadardır. Bizim muhatabımız kuklacılardır. Bunlar eski Türkiye'de paraya hükmediyoralr, siyaseti dizayn ediyorlardı. TÜSİAD, 2002'den önce iktidarlara ayar veriyordu, buna dur dedik.

"EYY TÜSİAD..."

Türkiye'nin gerçek anlamdaki her kalkınma hamlesi TÜSİAD zihniyetini daima rahatsız etmiştir.

TÜSİAD’ın eski zihniyetinin yeniden tedavüle sokulmaya çalışıldığının farkındayız.

Eyy TÜSİAD şu deprem afetinde siz ne yaptınız? Acaba siz AFAD’ın yanında ne kadar destek verdiniz?