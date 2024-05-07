Songül Karlı bornozla poz verdi. Bambaşka biri oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Songül Karlı bornozla poz verdi. Bambaşka biri oldu
Estetikli yıldızlar birbiriyle yarışıyor. Son zamanlarda geçirdiği operasyonlarla adeta baştan yaratılan Songül Karlı’yı görenler şoke oluyor.

Son dönemde estetik operasyon yapan ünlü isimlerin sayısı arttı. Yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan türkücü Songül Karlı, son pozlarıyla gündeme geldi.

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Karlı'nın değişimi görenleri şoke etti. Sosyal medyasında son halini paylaşan Karlı, takipçilerini de birbirine düşürdü.

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Ünlü türkücünün son paylaşımlarına Instagram’daki hayranları tarafından yorum ve beğeni yağıyor. Karlı'nın son paylaştığı bornozlu pozu ise bayağı konuşuldu.

Karlı'nın son haline takipçileri, “Seni Seda Sayan sandı.”, "Doğal halinden eser yok şimdi.", "Estetikten tanınmaz hale gelmişsin ama her geçen gün daha da güzelleşiyorsun", "Kendinle oynama daha fazla" gibi yorumlar yaptı.

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Uğradığı büyük değişim sonrası Seda Sayan ve Hadise'ye benzetilen Songül Karlı ise eleştirilere kulak asmadığını söylüyor.

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