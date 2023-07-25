Songül Karlı paylaştı yorum yağdı: İyice Hadise oldun

Editör: Özlem KIRAL

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Songül Karlı estetik yaptırmaktan vazgeçmiyor.

Sık sık estetik operasyonlar yaptıran ve “Fransız Askısı” yöntemiyle yüzünü gerdirdikten sonra gündemde adından söz ettiren ünlü sunucu ve şarkıcının son halini görenler gözlerine inanamadı.

Sık sık dolgu ve botoks da yaptıran Songül Karlı, son olarak kısa kot tulumuyla poz verdi.

Estetiklerini yaptırırken sosyal medyada paylaşmaktan da çekinmeyen Songül Karlı'nın pozlarına yorum yağdı.

Songül Karlı son olarak şort tulumu ile paylaştığı pozunda Hadise'ye benzetildi. Hem verdiği pozla hem de yüzündeki değişimle gündeme gelen türkücüye "Hiç yakışmadı bu hal", "Hem kıyafet hem estetik Hadise oldunuz", "Doğal hali ne güzeldi" yorumları geldi.