Sonsuzlukta Son Aramak. UrlaDam’da sergileniyor

Küratörlüğünü Funda Paçacıoğlu’nun yaptığı serginin açılışına İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı ve birçok sanat sever katıldı.

Ressam ve yazar Pınar Karaman ile Funda Ece’nin Damurla’daki sanat sunumunda 25 eser sergilendi.

Masalsı, dokulu ve büyük boyutlu resimler çizen Pınar Karaman, 28. sergisini açmanın mutluluğunu dostlarıyla paylaştı. Sanat çalışmalarını İzmir’deki Pınart Galeri’de devam eden Funda Ece, 7. karma sergisini açmanın heyecanını yaşıyor. Funda Ece eserlerinde farklı fırça darbeleri ile doku katmanları kullanıyor. Pınar Karaman ve Funda Ece’nin eserleri UrlaDam’da eylülün sonuna kadar görülebilecek.