Sonuçlar açıklanmaya başladıktan sonra CHP’den ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıklar açılmaya başlandı.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak sonuçlar açıklanmaya başlanınca, CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Öztrak şu ifadeleri kullandı:

"BİZ TABLOYU SON DERECE OLUMLU GÖRÜYORUZ"

Sandık başındaki müthiş çaba ve gayret için teşekkür ediyoruz. Sonuçları hızla bize ulaştırmaya devam edecekler. Şu anda bize ulaşan verilere göre biz tabloyu son derece olumlu görüyoruz. Vatandaşlarımızdan açıklamaları izlemelerini istiyoruz. Açılan sandık sayısı anlamlı bir seviyeye ulaştığında daha farklı açıklamaları yapmaya başlayacağız.