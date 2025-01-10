Sony Afeela 1, eleştirilerin hedefi oldu

Sony'nin CES 2025'te tanıttığı Afeela 1, beş yıldır aynı tasarımla karşımıza çıkıyor. İlk olarak Vision-S olarak 2020'de tanıtılan bu model, ardından Vision-S 02 ve 2023'te Afeela adıyla yeniden markalandı. Bu yıl ise Afeela 1 olarak karşımıza çıktı. Ancak zaman içinde aracın tasarımı çok az değişti ve başlangıç fiyatı olan 89.900 dolar, hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.

Afeela 1'in dış tasarımında tek önemli değişiklik, aracın tavanına yerleştirilen LiDAR modülünü ve iki farklı yöne bakan kameraları barındıran sensör podu. Bu detay, aracın görsel karakterini biraz daha artırsa da, genel tasarım oldukça sade kalmış. Diğer dikkat çeken özellik ise "medya bar" adı verilen ve ön ızgaraya entegre edilmiş ekran. Ancak, ekranın kesik çizgisi ve okunabilirlik sorunu, tasarımın pratikliğini zedeliyor.

Aracın kapı açma sistemi, geleneksel kapı kollarından yoksun ve sadece mobil uygulama veya direk düğme ile açılabiliyor. Aracın iç mekanında ise, her şey oldukça sade, tek dikkat çeken unsur ise geniş ve canlı bir gösterge ekranı. Bu ekran, kullanıcıya PS5 temalarından birini sunarak iç mekanı kişiselleştirme olanağı tanıyor. Ancak bu, aracın diğer eksikliklerinin gölgesinde kalıyor.

Afeela 1'in şarj hızı, 91 kWh bataryasında 150 kW ile sınırlı kalmış. Bu, daha uygun fiyatlı Lucid Air ile kıyaslandığında oldukça yavaş. Ayrıca, aracın menzili 300 mil civarına kadar çıkabiliyor ki bu da Tesla ve Lucid gibi rakiplerine göre geride kalıyor.

Aracın iç mekanında bir diğer ilginç detay ise dev bir ses kontrol düğmesi. 28 hoparlörlü Dolby Atmos ses sistemiyle uyumlu olan bu düğme, kullanıcılara ses deneyiminde farklı bir boyut sunuyor. Ancak yazılım arayüzü henüz tamamlanmamış ve ekranda yapılan kontroller sürücünün erişimini zorlaştırıyor.

Afeela 1'in fiyatlandırması, 89.900 dolar olan Origin modeli ve 102.900 dolarlık Signature versiyonu ile sunuluyor. Signature versiyonu, daha büyük tekerlekler, arka koltuklarda ekranlı eğlence sistemi ve ek kameralarla donatılmış. Ancak, her iki versiyon da yalnızca sınırlı renk seçenekleriyle sunuluyor: siyah, beyaz ve gri.

Sony, beş yıl önce bu projeye ilgi uyandıran bir başlangıç yapmıştı, ancak şu anki haliyle Afeela 1, rekabetçi otomotiv dünyasında ciddi bir tehdit oluşturmakta zorlanıyor. Honda'nın Ohio fabrikasında üretilmeye başlanacak ilk araçların nasıl bir karşılık bulacağı ise belirsiz.