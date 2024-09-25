Sony heyecan verici oyunlarını tanıttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sony heyecan verici oyunlarını tanıttı

Sony, Eylül State of Play etkinliğinde Horizon Zero Dawn remaster, Astro Bot DLC ve Ghost of Yotei gibi heyecan verici yeni oyun ve içerikleri tanıttı. PS5 Pro ön siparişleri yakında başlıyor.

Sony, PS5 Pro ön siparişlerinin başlamasından günler önce Eylül State of Play etkinliğini gerçekleştirdi. 30 dakika süren sunumda, birkaç remaster, DLC duyurusu ve yeni bir PS5 özel oyunu tanıtıldı.

Team Asobi, Astro Bot DLC’sine dair ilk görüntüleri paylaştı ancak çıkış tarihi hakkında bilgi vermedi. Sony, Horizon Zero Dawn’ın hem PC hem de PS5 için remaster edileceğini doğruladı ve Horizon Lego Adventures’ın 14 Kasım’da çıkacağını açıkladı. PSVR2 için ise I/O Interactive, Hitman World of Assassination’ı tanıttı.

Etkinliğin sonunda Sony, Sucker Punch’ın Ghosts serisinin yeni oyunu Ghost of Yotei’yi kısa bir tanıtımla duyurdu. Bu etkinlik, Sony’nin oyun dünyasındaki yeniliklerini ve gelecekteki projelerini gözler önüne serdi.

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