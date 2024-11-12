Sony, PlayStation 5 Pro'yu tanıttı

Sony Interactive Entertainment, PlayStation 5 ailesine yeni bir üye ekleyerek, PlayStation 5 Pro’yu tanıttı. Bu yeni konsol, özellikle oyun geliştiricileri ve oyuncular için tasarlandı. PS5 Pro, oyunları yüksek çözünürlükte ve daha akıcı kare hızlarında çalıştırmayı sağlayan önemli performans özelliklerine sahip.

Yükseltilmiş Grafik Performansı

PS5 Pro’nun GPU’su, mevcut PlayStation 5 modeline göre %67 daha fazla Compute Unit ve %28 daha hızlı hafıza sunuyor. Bu sayede, oyun içi render işlemleri %45 daha hızlı gerçekleşiyor ve oyun deneyimi daha pürüzsüz hale geliyor.

Gelişmiş Işın İzleme Teknolojisi

PS5 Pro, ışığın daha dinamik yansıması ve kırılması için gelişmiş ışın izleme teknolojisi sunuyor. Bu, ışınların mevcut PlayStation 5 modeline göre iki kat, bazen ise üç kat daha hızlı bir şekilde işlenmesini sağlıyor.

Yapay Zeka Destekli Görüntü Yükseltme

PlayStation Spectral Super Resolution, AI destekli bir teknolojidir ve makine öğrenimi kullanarak görüntüleri olağanüstü netlikte sunar. Bu teknoloji, detay ekleyerek oyunculara daha keskin görseller sağlar.

Sony Interactive Entertainment CEO’su Hideaki Nishino, “PS5 Pro ile, en bağlı oyuncuların ve oyun geliştiricilerinin en ileri konsol teknolojisini kullanabilmelerini sağlamak istedik. Bu model, PlayStation 5 deneyimini daha da ileriye taşıyor” dedi.

Oyunlar İçin Ücretsiz Güncellemeler

Birçok oyun, PS5 Pro’nun sunduğu özelliklerden faydalanabilmek için ücretsiz güncellemeler alacak. Alan Wake 2, Dragon Age: The Veil Guard, Final Fantasy VII Rebirth ve daha birçok popüler oyun, PS5 Pro'ya özel geliştirilen yazılım güncellemeleriyle yenilenecek.

PlayStation 5 Pro, 2TB’lık SSD, bir adet DualSense kablosuz kumanda ve Astro’s Playroom oyunuyla birlikte satışa sunuluyor. Ayrıca, Wi-Fi 7 teknolojisiyle donatılmış olan konsol, bu standardı destekleyen bölgelerde kullanılabilecek.