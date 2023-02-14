Sony Xperia 1 V'nin görüntüleri sızdı. İşte cihazın teknik özellikler

Geçen yıl piyasaya sürülen Xperia 1 IV modelinin devamını bu sene piyasaya sürülecek. Adı 'Xperia 1 V' olan cihazın çıkış tarihinin yaklaştığı ise, bu telefonun render görüntülerinin sızdırılması ile oldu.

Render görüntülere bakıldığı zaman, telefonun selefiyle hemen hemen aynı tasarım çizgisine sahip olduğunu görülüyor. Ancak iki cihaz arasında oldukça önemli bir tasarımsal fark olduğu görülüyor. En önemli fark ise cihazın kamera adası.

TeknolojiOku.com'da yer alan habere göre; Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Sony Xperia 1 IV modelinin arka yüzeyinde biri derinlik sensörü olmak üzere dörtlü bir kamera kurulumu söz konusuydu. Ancak bu yıl karşımıza çıkmasını beklenilen telefonun render görüntülerine baktığımız zaman, cihazın 3’lü bir dizilim ile geleceği anlaşılıyor. Öte yandan telefonun gelişimi yalnızca bu kamera adasıyla sınırlı değil.

Sony’de tıpkı birçok rakibi gibi yeni amiral gemisi modelinde Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine yer verecek. Üstelik bu işlemci kümesinin 512GB’a kadar dahili depolama alanı ve 16GB’a kadar da RAM desteği alacak.