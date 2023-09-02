Sony Xperia 5 V tanıtıldı. Fiyatı ve özellikleri açıklandı

Akıllı telefon Sony Xperia 5 V modelinin fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı.

Sony Xperia 5 V tanıtıldı. Fiyatı ve özellikleri açıklandı

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre sektöre imzasını atana Sony, Sony Xperia 5 V modelini tanıttı.

Sony Xperia 5V, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve FHD+ sunan 6,1 inç OLED ekranla geliyor. Aynı zamanda ekranda 21:9 en boy oranı mevcut ve bu uzun ekrana rağmen telefon kompakt boyutlarını koruyor.

Ek olarak selefinden 11 gram daha ağır olan ve çok az kalınlaşan telefona ön yüzünde ki adet stereo hoparlör eşlik ediyor.

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Akıllı telefon, Qualcomm'un mevcut amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alıyor. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 1 adet Arm Cortex-X3 çekirdek (3.2 GHz), 4 adet performans odaklı çekirdek (2.8 GHz) ve 3 adet verimlilik odaklı çekirdek (2.0GHz) ek olarak Adreno 740 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

FİYATI

Sony Xperia 5 V'nin hangi bölgelerde mevcut olacağı veya renk seçenekleri henüz açıklanmadı.

Ancak amiral gemisi telefon, Eylül sonundan itibaren 849 eurodan başlayan fiyatlar ile satışa çıkacak.

Dolayısıyla 24 bin Türk lirasına denk geliyor.

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