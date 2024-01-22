Sony’nin elektrikli otomobili tanıtıldı. Özelliklerini duyanlar şaşkına döndü

Sony ve Honda’nın birlikte geliştirdiği Afeela’nın iki garip özelliğinin tanıtıldığı bir videoya göre, aracın ön tamponunun gelen mesajların görüntülenebildiği ve video reklamlarının yapılabildiği bir ekrana dönüştürüldüğü özellik ön plana çıkarılıyor.

Bir ekrana dönüştürülmüş tampon (medya çubuğu), söz konusu videoda 3.17’den itibaren tanıtılıyor. Videoda medya çubuğunun; arabanın adı, kırmızı bir uyarı işareti ve bir doğum günü kutlamasının görüntülenmesi gibi farklı kullanım şekillerine de değiniliyor. Ayrıca, Spider-Man: Across the Spider-Verse, Fortnite ve Horizon Forbidden West Complete Edition oyunlarının logolarının da görüntülenebileceği de ifade ediliyor.

Ekranlarla donanan elektrikli araçtaki tek garip özellik bu değil. "Monster View" (Canavar Görünümü) ismi verilen bir özellik, gösterge panelinin ekranında görülebilen yol kısımlarına sanal kaiju canavarları konumlandırıyor ve sürücüyü bu canavarları yakalamaya davet ediyor.

Sürücüleri, şehrin kalabalık sokaklarında araç kullanırken bir canavarı kovalamaya yönlendirme fikri oldukça kötü bir fikir olarak değerlendiriliyor. Ayrıca aracın ön panelinde bulunan dev bir ekranda film de izlenebiliyor ve bunun da kötü bir fikir olduğu düşünülüyor.

Sony ve Honda'nın Afeela isimli otomobili hakkında bilgi edinmek için videonun tamamı izlenebilir. Afeela’nın YouTube kanalında araç prototip olarak tanımlanıyor, bu sebeple 2026 yılında Kuzey Amerika’da olacağı öngörülen araç, piyasaya çıkmadan önce değişiklikler gösterebilir.