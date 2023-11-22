Sony’ye 7,9 milyar dolarlık Playstation davası. Toplu dava açıldı

Teknoloji devi Sony Interactive Entertainment’e (SIE), 2022 yılında İngiltere'de Sony'nin PlayStation Store'u aracılığıyla dijital oyunlar veya eklenti içerikleri satın alan yaklaşık dokuz milyon kişi adına dava açıldığı ortaya çıktı.

Sony'nin tüketici savunucusu Alex Neill, Sony'ye karşı davayı açıyor. Neill, şirketin, dijital oyunların ve eklentilerin yalnızca geliştiricilere ve yayıncılara yüzde 30 komisyon talep eden PlayStation Store üzerinden alınıp satılmasını zorunlu kılarak hakim konumunu kötüye kullandığını söyledi.

YÜKSEK FİYATLAR ÖDEDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Böylece, müşterilerin bu nedenle oyunlar ve eklenti içerikleri için ödeyebileceklerinden daha yüksek fiyatlar ödediği iddia ediliyor.

Sony'nin avukatları davanın baştan sona kusurlu olduğunu savundu ve davanın düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Rekabet Temyiz Mahkemesi, Neill'in davasının devam edebileceğine karar verdi, ancak davanın 2022'de açılmasından sonra PlayStation Store'dan alışveriş yapan kişilerin önerilen davacı sınıfından çıkarılması gerektiğini söyledi.

Neill yaptığı açıklamada Salı günkü kararın tüketicilerin borçlarını geri almalarını sağlamanın ilk adımı olduğunu söyledi.