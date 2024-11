Sophie Rain'in sosyal medya kazancı dudak uçuklattı

Sophie Rain, Şükran Günü’nde sosyal medyada platformdaki gelirini gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı. Paylaşımında tam detaylar net görünmese de, 43,47 milyon dolar gibi dikkat çekici bir kazanç miktarı göze çarpıyordu. Bu meblağ, Hollywood yıldızlarının ve ünlü sporcuların yıllık kazançlarını aşarak büyük bir yankı uyandırdı.

Ancak bu tür iddialar her zaman şüpheyle karşılanıyor. Sophie’nin aynı sektördeki bazı isimler tarafından eleştirildiği de dikkat çekti. Podcast ve yetişkin içerik üreticisi Adam22, bu kazanç rakamını sorguladı ve açık bir şekilde inanmadığını dile getirdi.

SOPHİE RAİN VE DANİELLE BREGOLİ YARIŞI

Sophie Rain’in bu paylaşımı, daha önce OnlyFans kazançlarını açıklayan diğer ünlü isimleri hatırlattı. Örneğin, “Bhad Bhabie” adıyla tanınan Danielle Bregoli, 2021’den bu yana 57 milyon dolarlık toplam kazancını duyurmuştu. Sophie’nin bir yılda ulaştığı rakam, Danielle’in rekoruna meydan okuyabilecek seviyede.

Sophie, daha önce aylık yaklaşık 4 milyon dolar kazandığını belirtmişti. Bu tahmin, Şükran Günü’nde açıkladığı yıllık gelirle de örtüşüyor. Sophie Rain’in bu başarısı, OnlyFans’in özellikle içerik üreticileri için ne denli kazançlı bir platform olabileceğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Bu tür başarı hikayeleri, platformun popülerliğini artırıyor. Ancak Sophie’nin kazancıyla ilgili tartışmalar, dijital gelirlerin doğruluğu ve şeffaflığı konusunu da gündeme taşıyor. Sophie’nin kazancı gerçekse, OnlyFans dünyasındaki standartları değiştirebilir.

thankful for one year on here ???????? pic.twitter.com/Rq8KU5ju7n