Sörloth Arda Güler'e takıldı öyle bir cevap aldı ki dondu kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sörloth Arda Güler'e takıldı öyle bir cevap aldı ki dondu kaldı
Villarreal - Real Madrid maçından sonra Sörlolth ile Arda Güler arasındaki konuşmalar ortaya çıktı.

İspanya La Liga'da hafta sonu oynanan maçta Villarreal ile Real Madrid 4-4 berabere kalmıştı.

Real Madrid'in 2 golü Arda Güler'den gelirken, Villarreal'in 4 golünü de eski Trabzonsporlu Sörloth atmıştı.

Karşılaşma sonrası Sörloth ile Arda Güler arasındaki konuşmalar ortaya çıktı.

O anlara şahit olan Trabzonspor'un eski yönetisi Gökhan Saral'ın anlattığına göre; Sörloth Arda Güler'i kutladı.

Arda Güler de 4 gol atan Sörloth'u tebrik etti.

Bu sırada Sörloth "Türkiye'de en büyük Trabzonspor" diye takıldı.

Arda Güler ise bir anlık duraklamanın ardından şu cevabı verdi.

"Öyle değil o. Burada nasıl Real Madrid en büyükse Türkiye'de de en büyük Fenerbahçe."

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